Bescheiden verlies voor AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend licht lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,3 procent tot 725,01 punten. "Een sterke Amerikaanse economie stemt beleggers wat ongerust", zo stelde beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx, wijzend op cijfers uit de dienstensector op maandag. "De renteverhogingen van de Fed hebben de industrie niet afgeremd waardoor er geen rem staat op de renteverhogingen", aldus Verstraete. "Beleggers zagen de bui al hangen en drukten gretig de verkoopknop in." Wall Street sloot maandag dan ook flink lager. Volgende week wordt bij de Fed een renteverhoging verwacht van 50 basispunten volgens de FedWatch Tool van CME. "De onverwacht sterke cijfers uit de Amerikaanse dienstensector, zorgde ervoor dat de markt nu meer renteverhogingen door de Fed inprijst", aldus analisten van SEB. "Dit drukt de koersen momenteel." Volgens SEB verwacht de markt nu een rente van net boven de 5 procent voor het tweede kwartaal van volgend jaar. Tegelijk geeft de hoop op een heropening van de Chinese economie wat steun op de beurzen, zo stelde analist Kenny Wen van KGI Securities in Singapore. "De beurzen zullen volatiel blijven, nu China zich lijkt klaar te maken voor een uiteindelijke heropening van de economie", aldus Wen. "Beleggers laveren tussen winstnemen en kopen op de dip." Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0496. De olieprijzen maakten een pas op de plaats op 77 dollar na de verliezen op maandag. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen bleven uitschieters achterwege. Unilever won 0,7 procent, terwijl Adyen 2,2 procent verloor. Philips leverde 1,5 procent in. In de AMX verloor Air France-KLM 1,2 procent en Basic-Fit 1,6 procent. InPost gaf 1,3 procent prijs. In de AScX verloor ForFarmers 2,4 procent, na de koerswinst op maandag. Accsys won 1,0 procent. Bron: ABM Financial News

