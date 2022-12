ING op favorietenlijst JPMorgan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ING

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan heeft dinsdag de favorietenlijst voor Europese banken vernieuwd en een plaatsje ingeruimd voor ING. De analisten blijven terughoudend over Europese banken. De verhouding tussen de risico's en het verwachte rendement is lang niet zo aantrekkelijk als in het verleden, zo oordeelden zij. Wel is JPMorgan te spreken over ING, naast UBS en Deutsche Kreditbank, terwijl banken als Handelsbanken en SEB volgens de analisten beter vermeden kunnen worden. Ook vermijdt JPMorgan Britse en Zweedse banken, vanwege de zorgen over de kwaliteit van de activa, terwijl bij Spaanse banken de opwaartse potentie in de nettorentebaten al in de koers is ingeprijsd. Het aandeel ING daalde dinsdagochtend licht tot 11,35 euro. Bron: ABM Financial News

