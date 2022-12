ArcelorMittal koopt oudijzerverwerker Riwald Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) Staalmaker ArcelorMittal heeft verwerker van oud ijzer Riwald Recycling overgenomen voor een onbekend bedrag. Dit maakte ArcelorMittal dinsdag bekend. De deal werd maandag beklonken en moet nog door de relevante autoriteiten worden beoordeeld. Naar verwachting kan de aankoop in januari 2023 worden afgerond. Riwald is in 1989 opgericht, met een vestiging in Almelo en één in Beverwijk. Daarmee verwerkte het bedrijf in 2021 330.000 ton oud ijzer. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.