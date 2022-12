Deutsche Bank verhoogt koersdoel Shell Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Shell

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft dinsdag het koersdoel voor Shell verhoogd van 27,61 naar 29,87 Britse pond met een herhaling van het koopadvies. Dit bleek uit een sectorrapport van de Duitse bank, waarin ook de koersdoelen voor onder meer BP en Total Energies werden verhoogd. Deze aandelen zijn volgens de analisten allemaal ondergewaardeerd, ondanks hun goede prestaties dit jaar. "Na jaren van ondermaatse prestaties is dit inderdaad welkom, maar volgens ons is het verre van voorbij", aldus de analisten. Ook in 2023 rekent Deutsche Bank op sterke winsten, dito kasstromen, hoge dividenden en gezonde balansen. Voor komend jaar rekent de Duitse bank op een olieprijs van 92,50 dollar voor een vat Brent. "Een bescheiden verlaging van de verwachting met 4 procent." Maar daarnaast rekent de bank ook op "erg hoge gasprijzen". Die zullen zeker dalen, zelfs met 28 procent, maar zullen dan nog altijd vijf keer hoger liggen dan het oude niveau voor de energiecrisis. Shell is ook één van de sectorfavorieten van Deutsche Bank. De analisten bestempelen Shell als kwaliteit met leidende posities in gas en hernieuwbare energie. In 2023 zal het totale dividend volgens Deutsche Bank bij Shell op 9,5 procent uitkomen, met voldoende ruimte voor een positieve verrassing. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.