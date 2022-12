AEX vermoedelijk licht lager van start

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting licht lager van start, na de forse verliezen op Wall Street maandagavond.

Futures op de AEX index wijzen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,3 procent.

Maandag startte de AEX de handelsweek al terughoudend met een verlies van een half procent op een slotstand van 727,09 punten. Op Wall Street noteerde hoofdgraadmeter S&P 500 maandagavond bij de slotzoemer 1,8 procent lager.

Een volgens ISM sterker dan verwachte groei van de Amerikaanse dienstensector in november wakkerde de vrees onder beleggers aan dat de Federal Reserve later deze maand de rente toch wat agressiever zal verhogen, in een poging om de inflatie te beteugelen. De cijfers volgden op een sterker dan verwacht Amerikaans banenrapport, dat vrijdag werd prijsgegeven.

De rente op de tienjarige Amerikaanse staatsobligatie steeg maandag in reactie op de cijfers over de dienstensector met 10 basispunten naar 3,60 procent, terwijl aandelen in de uitverkoop gingen, waarbij tech het relatief zwaar te verduren kreeg.

"Het is duidelijk dat de aandelenmarkten een eindejaarsrally willen inzetten, maar dat is erg afhankelijk van het onder controle krijgen van de inflatie", zei vermogensbeheerder Peter Essele van Commonwealth Financial Network.

Na een toespraak vorige week woensdag van Fed-voorzitter Jerome Powell kregen beleggers nog de indruk dat de Federal Reserve een renteverhoging met 50 basispunten volgende week woensdag passend zou vinden. Dat zou een stapje terug zijn van een reeks van vier opeenvolgende verhogingen met 75 basispunten.

Techbeurs Nasdaq, extra gevoelig voor rentebewegingen, steeg afgelopen woensdag na de opmerkingen van Powell nog met 4,4 procent. In het lopende jaar bedraagt het verlies nu ruim 28 procent.

Vanochtend verhoogde de Reserve Bank of Australia voor de derde keer op rij de rente met 25 basispunten, naar 3,10 procent. De Australische dollar veerde op na het rentebesluit.

De bank gaf dinsdag opnieuw aan dat de inflatie nog altijd hoog is, met in oktober 6,9 procent. De RBA verwacht dan ook dat de komende tijd de rente verder omhoog gaat.

De beurs in Sydney daalde vanochtend met een half procent, terwijl Hongkong en Seoel ongeveer een procent prijsgeven. De beurs in Tokio bleef wel in de plus, met een koerswinst van enkele tienden van een procent.

De Amerikaanse olie-future noteert daarnaast vanochtend vlak, na een daling van bijna vier procent maandagavond in New York naar 76,93 dollar per vat. Daarmee noteert de future maar nipt boven de laagste stand van 20022, die begin vorige week werd neergezet.

De macro-economische agenda is vandaag vrijwel leeg, en ook bedrijfscijfers blijven achterwege.

Bedrijfsnieuws

Prosus houdt vandaag een beleggersdag, maar ING liet op vragen van ABM Financial News weten geen grote aankondigingen te verwachten. "Misschien dat er nog iets uit de hoge hoed komt met betrekking tot de discount maar ik verwacht het niet", aldus de bank.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde maandag 1,8 procent tot 3.998,84 punten, de Dow Jones index verloor 1,4 procent op 33.947,10 punten en de Nasdaq sloot 1,9 procent lager op 11.239,94 punten.