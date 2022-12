AMC benoemt interim-CEO Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AMC Networks heeft bestuursvoorzitter James Nolan aangesteld als interim-CEO van het bedrijf. Dit maakte AMC maandagavond laat bekend. De benoeming volgt op het vertrek van CEO Christina Spade vorige week. Spade heeft slechts drie maanden bij AMC gewerkt. Nolan zal tot 6 maart als interim-CEO aan de slag gaan, of totdat het bedrijf een permanente CEO heeft gevonden. Vorige week zei AMC te verwachten 350 tot 475 miljoen dollar aan reorganisatiekosten te moeten maken, onder meer vanwege een grote ontslagronde. Hierdoor ontvangt Nolan ook geen extra compensatie voor zijn benoeming. Bron: ABM Financial News

