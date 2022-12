Olieprijs lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag lager gesloten, nadat sterke Amerikaanse macro-data de waarschijnlijkheid van verdere renteverhogingen door de Federal Reserve voedden. Eerder op de dag noteerde de prijs voor een vat ruwe olie nog fors hoger, nadat de EU een akkoord bereikte over een prijsplafond voor Russische olie en OPEC+ zijn productieverlaging handhaafde. De EU bereikte vrijdag een akkoord over een limiet van 60 dollar voor een vat Russische olie, wat de weg vrijmaakte voor de G7 om het prijsplafond te lanceren. Het prijsplafond verbiedt westerse bedrijven om Russische olie te verzekeren, financieren of verzenden, tenzij de olie onder de 60 dollar per vat wordt verkocht. Hiermee blijft Russische olie beschikbaar, maar kan Moskou de opbrengst niet zo makkelijk inzetten om de oorlog in Oekraïne te financieren. Oliekartel OPEC en diens partnerlanden handhaafden hun productieverlaging en besloten zondag 2 miljoen vaten olie per dag minder te blijven produceren. De markt haalde steun uit het nieuws dat de Chinese autoriteiten stappen hebben ondernomen om het strikte coronavirusbeleid te versoepelen. De januarifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 3,8 procent, ofwel 3,05 dollar, lager op 76,93 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

