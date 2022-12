Prosus aan kop in rode AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de nieuwe week terughoudend begonnen. De AEX daalde 0,5 procent op 727,09 punten.

Volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx lijkt de vermoeidheid toe te slaan. Pas als de AEX boven de 736 punten weet te sluiten liggen hogere toppen van 770 en 810 punten in het verschiet, aldus de marktkenner.

Beleggers leken maandag nog bezig met het Amerikaanse banenrapport van vrijdag. De nieuwste banencijfers creëren twijfels over het rentepad van de Federal Reserve. De markt hoopt op kleinere rentestappen van de centrale bank, nadat voorzitter Jerome Powell daarop leek te hinten.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets gaat men nu uit van een renteverhoging van 50 basispunten volgende week, maar is er nog onduidelijkheid over wat er in januari gebeurt.

Goed nieuws voor de markten is dat in China de coronamaatregelen worden versoepeld, ondanks een stijging van het aantal besmettingen, aldus Hewson. Uit inkoopdata bleek wel dat de Chinese dienstensector afgelopen maand is gekrompen.

Europese inkoopdata lieten ook een krimp zien voor de dienstensector in november. Econoom Chris Williamson van S&P Global ziet een grotere kans op een recessie in de eurozone, maar de economische terugval blijft beperkt.

In de VS was het beeld voor de dienstensector gemengd. De inkoopmanagersindex van S&P Global toonde een krimp, wat volgens Williamson een tijdig signaal is dat de gezondheid van de Amerikaanse economie verslechtert. De inkoopmanagersindex van ISM liet in november juist een sterkere groei zien in de dienstensector.

OPEC+ maakte zondag bekend dat het zijn productieafspraken handhaaft, waar eerder werd gedacht dat het kartel de productie mogelijk zou verhogen, met het oog op de Europese olieboycot en het prijsplafond op Russische olie die sinds vandaag van kracht zijn.

"Nu is het afwachten of president Poetin nog reageert met een tegenactie op de boycot en prijsplafond. Dat zal de komende dagen moeten blijken", aldus energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO. WTI-olie werd aanvankelijk duurder maar de prijs daalde richting het slot toch een half procent.

De euro/dollar noteerde richting het slot op 1,0507.

Stijgers en dalers

Prosus ging aan kop met ruim 2 procent koerswinst na een koerssprong van Tencent in Hongkong vanochtend. Prosus is grootaandeelhouder van Tencent. Unibail-Rodamco-Westfield won een half procent en KPN bijna een procent.

AkzoNobel en Just Eat Takeaway waren hekkensluiters, met verliezen van circa 3 procent.

JPMorgan Research heeft Ahold Delhaize getipt als de meeste evenwichtige beleggingen onder de Europese foodretailers. Het koersdoel ging wel omlaag bij een gehandhaafd Overwogen advies. Ahold Delhaize verloor meer dan een half procent.

Bank of America blijft positief over Shell en handhaaft het koopadvies, omdat de energiereus kan profiteren van de aanwezigheid in Azië. Het aandeel daalde licht.

Hoewel Randstad op operationeel vlak beter presteert dan sectorgenoten, is Morgan Stanley terughoudend en handhaaft het zijn Onderwogen advies. Dit bleek maandag uit een sectorrapport over de uitzendbranche van de Amerikaanse bank. Het aandeel steeg licht.

Kepler Cheuvreux heeft het advies voor JDE Peet's verlaagd van 38,00 naar 35,00 euro, met handhaving van het koopadvies. Het wordt moeilijker om de prijzen in Europa te blijven verhogen, omdat de prijzen van groene koffiebonen dalen, terwijl de volumes onder druk staan, nadat de coronacrisis de vraag sterk liet stijgen. Het aandeel JDE Peet's stond vorige week ook al onder druk. Maandag verloor het aandeel als hekkensluiter in de AMX zo'n 3 procent.

Vastgoed deed het goed in de Midkap. WDP steeg ruim 2 procent en CTP 3 procent. WDP werd door Degroof Petercam van de verkooplijst gehaald.

In de AScX won ForFarmers ruim 7,5 procent. Het veevoederbedrijf houdt op 17 januari 2023 een buitengewone aandeelhoudersvergadering. Die wordt gehouden in verband met de voorgenomen benoeming van Theo Spierings tot CEO van ForFarmers.

B&S Group won daarnaast meer dan 4,5 procent, nadat het reageerde op enkele vragen die aandeelhouders hadden gesteld.

CM.com en TomTom leverden zo'n 3,5 procent in.

Het lokaal genoteerde Envipco steeg ruim 9 procent.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteren rond het Amsterdamse slot rond een procent lager.