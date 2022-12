Beursblik: Bank of America blijft positief over Shell

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America blijft positief over Shell en handhaaft het koopadvies, omdat de energiereus kan profiteren van de aanwezigheid in Azië. Dit meldde de Amerikaanse bank maandag in een analistenrapport.

Volgens de analisten helpt de economische heropening in Azië de vraag naar olie en gas en zou het niet vreemd zijn als de Aziatische gasprijzen weer tegen een premie gaan verhandelen deze winter. Dat helpt het herstel van Shell, dat een grotere LNG-blootstelling heeft in Azië.

Bank of America is verder van mening dat de misvattingen over de blootstelling van Shell aan politieke interventierisico's in Europa zullen afnemen omdat het bedrijf zijn beleggers blijft belonen dankzij de sterke kasstroom. Bank of America rekent daarbij op een stijgend dividend tot 2030.

Vooruitkijkend naar de resultaten over het vierde kwartaal, verwachten de analisten dat de nieuwe CEO zal hameren op kostendiscipline. Bank of America rekent op investeringen van 24 miljard dollar in 2023, wat aan de lage kant is van de doelstelling op middellange termijn van Shell van 23 tot 27 miljard dollar.

Voor 2022 rekent Bank of America op een aangepaste winst per aandeel van 5,18 euro voor Shell. Dat zou ruim een verdubbeling op jaarbasis zijn. In 2023 stijgt de winst door naar 5,36 dollar.

Het dividend zal van 0,89 dollar over 2021 naar 1,04 dollar per aandeel over 2022 stijgen. Over 2023 denkt Bank of America dat er een dividend wordt uitgekeerd van 1,19 dollar, en over 2024 van 1,37 dollar.

Het aandeel Shell noteert maandag ruim een procent hoger op 27,95 euro.