Update: Tesla verlaagt productie in Shanghai niet - media

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tesla gaat de productie in Shanghai niet verlagen. Dat meldde persbureau Reuters maandag na eerder het tegenovergestelde gemeld te hebben. Reuters meldde eerder op de dag dat Tesla van plan zou zijn om de productie van het Model Y in Shanghai met meer dan 20 procent te verlagen. Bloomberg zei op basis van twee personen die bekend zouden zijn met het productieproces van de maker van elektrische auto's dat het bedrijf deze week al zou beginnen met het verlagen van de productie. Het zou volgens Bloomberg de eerste keer zijn dat Tesla de productie in Shanghai uit eigen beweging verlaagt. De vraag in China zou tegenvallen. Het aandeel Tesla noteerde maandag 5,0 procent lager. Update: om extra informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

