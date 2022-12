Beursblik: Morgan Stanley blijft voorzichtig over Randstad Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Hoewel Randstad op operationeel vlak beter presteert dan sectorgenoten, is Morgan Stanley terughoudend en handhaaft het zijn Onderwogen advies. Dit bleek maandag uit een sectorrapport over de uitzendbranche van de Amerikaanse bank. In de gehele sector is de autonome groei verrassend veerkrachtig gebleken, volgens de analisten, waarbij werd geprofiteerd van de hogere (loon)inflatie. Ook de economie deed het tot nog toe beter dan verwacht maar leidende economische indicatoren suggereren een vertraging, wat kan zorgen voor stagflatie of zelfs een daling van de inflatie. Volgens Morgan Stanley zijn uitzendaandelen in het vierde kwartaal tot nog toe met zo'n 25 procent gestegen. De hoge waardering van het aandeel Randstad vraagt daarbij om een outlookverhoging, maar het is onwaarschijnlijk dat die er komt, denken de analisten. Morgan Stanley ziet dan ook de meeste risico voor Randstad en Adecco, waarop het nu ook een Onderwogen advies heeft. Positiever zijn de analisten over Page en Hays met Overwogen adviezen. Het aandeel Randstad stijgt maandag licht, naar 56,72 euro. Bron: ABM Financial News

