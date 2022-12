Futures voorspellen lagere opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet. De futures op de S&P 500 noteren rond lunchtijd een half procent in het rood.

Beleggers beginnen terughoudend aan een nieuwe week, na een verdeeld slot voor het weekend. De nieuwste Amerikaanse banencijfers creëerden twijfels over het rentepad van de Federal Reserve. De markt hoopt op kleinere rentestappen van de centrale bank, nadat voorzitter Jerome Powell daarop leek te hinten.

"De marktdeelnemers hadden gehoopt op een afkoeling van de Amerikaanse arbeidsmarkt. Maar de werkgelegenheidscijfers waren beter dan verwacht. Bovendien zijn de uurlonen gestegen, waardoor de vrees voor een snellere loon-prijsspiraal wordt aangewakkerd. Toch verwachten beleggers volgens de CME Group een ongewijzigde renteverhoging met 50 basispunten tijdens de laatste vergadering van het jaar op 14 december", aldus marktanalist Salah Bouhmidi van IG.

Volgens Michael Hewson van CMC Markets blijft wel onduidelijk wat de Fed in januari gaat doen.

OPEC+ maakte zondag bekend dat het zijn productieafspraken handhaaft, waar eerder werd gedacht dat het kartel de productie mogelijk zou verhogen, met het oog op de Europese olieboycot en het prijsplafond op Russische olie die sinds vandaag van kracht zijn.

"Nu is het afwachten of president Poetin nog reageert met een tegenactie op de boycot en prijsplafond. Dat zal de komende dagen moeten blijken", aldus energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO. WTI-olie is maandag 2 procent duurder.

De euro/dollar noteert maandagmiddag op 1,0559. Op macro-vlak in de VS staan vandaag inkoopdata op de rol over november en de fabrieksorders in oktober.

Bedrijfsnieuws

Chinese aandelen met een notering in New York gaan maandag een hogere opening tegemoet, nu China de coronamaatregelen verder versoepelt. Alibaba stijgt 5,5 procent in de voorbeurshandel en Nio zelfs 7,5 procent.

Ook casino-aandelen lijken een mooie dag tegemoet te gaan. Het versoepelen van de strenge covidregels is positief voor gokparadijs Macau. Wynn Resorts stijgt voorbeurs ruim 4 procent.

Slotstanden

Wall Street eindigde vrijdag verdeeld. De S&P 500 verloor 0,1 procent op 4.071,70 punten, de Dow Jones index steeg 0,1 procent op 34.429,88 punten en de Nasdaq leverde 0,2 procent in bij een slotstand van 11.461,50 punten.