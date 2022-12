Europese beurzen verdeeld rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa noteren rond het middaguur verdeeld. De Stoxx Europe 600 daalt 0,1 procent op 443,01 punten, de Duitse DAX verliest 0,5 procent op 14.465,11 punten, de Franse CAC 40 levert 0,3 procent in op 6.723,01 punten en de Britse FTSE 100 stijgt 0,3 procent op 7.581,23 punten.

Beleggers beginnen voorzichtig aan een nieuwe week, na een terughoudend slot voor het weekend. De nieuwste Amerikaanse banencijfers creëerden twijfels over het rentepad van de Federal Reserve. De markt hoopt op kleinere rentestappen van de centrale bank, nadat voorzitter Jerome Powell daarop leek te hinten.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets gaat men nu uit van een renteverhoging van 50 basispunten volgende week, maar is er nog onduidelijkheid over wat er daarna gebeurt.

Goed nieuws voor de markten is dat in China de coronamaatregelen worden versoepeld, ondanks een stijging van het aantal besmettingen, aldus Hewson. Uit inkoopdata bleek wel dat de Chinese dienstensector afgelopen maand is gekrompen.

OPEC+ maakte zondag bekend dat het zijn productieafspraken handhaaft, waar eerder werd gedacht dat het kartel de productie mogelijk zou verhogen, met het oog op de Europese olieboycot en het prijsplafond op Russische olie die sinds vandaag van kracht zijn.

"Nu is het afwachten of president Poetin nog reageert met een tegenactie op de boycot en prijsplafond. Dat zal de komende dagen moeten blijken", aldus energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO.

De euro/dollar noteert maandag licht lager op 1,0538. Europese inkoopdata lieten vanochtend in alle grote economieën een krimp zien voor de dienstensector in november. De inkoopmanagersindex voor de eurozone kwam in november uit op 48,5 tegen 48,6 in oktober. Daarmee staat de index op het laagste niveau in 21 maanden.

Econoom Chris Williamson van S&P Global ziet een grotere kans op een recessie in de eurozone, maar de economische terugval blijft beperkt.

"Fabrikanten zien al de eerste positieve effecten van de verbeteringen rond de aanvoerketen en de dienstensector", aldus Williamson.

Verder werd vanochtend op macro-economisch vlak bekend dat de detailhandel in de eurozone in oktober minder omzet heeft gedraaid, terwijl de inflatie in Turkije voor het eerst in ruim een jaar wat is afgekoeld. Met ruim 84 procent blijft de Turkse inflatie nog wel torenhoog.

Bedrijfsnieuws

JPMorgan Research heeft Ahold Delhaize getipt als de meeste evenwichtige beleggingen onder de Europese foodretailers. Het koersdoel ging wel omlaag bij een gehandhaafd Overwogen advies. JPMorgan was ook positief over Tesco. Ahold Delhaize daalt licht en Tesco wint een half procent.

Kepler Cheuvreux heeft het advies voor JDE Peet's verlaagd van 38,00 naar 35,00 euro, met handhaving van het koopadvies. Het wordt moeilijker om de prijzen in Europa te blijven verhogen, omdat de prijzen van groene koffiebonen dalen, terwijl de volumes onder druk staan, nadat de coronacrisis de vraag sterk liet stijgen. Het aandeel JDE Peet's stond vorige week ook al onder druk. Maandag noteert het aandeel zo'n 4 procent lager.

Deutsche Bank gaat aan kop in de DAX, met een plus van ruim 2 procent. Ook auto-aandelen doen goede zaken in Frankfurt. Volkswagen stijgt een procent. Bayer levert 2,5 procent in.

In Parijs zitten financials en autofabrikanten ook in de lift. Koploper is echter ArcelorMittal, dat 2 procent wint. Bouygues levert 4 procent in.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet. De futures op de S&P 500 dalen aan het eind van de ochtend een half procent.

Wall Street eindigde vrijdag verdeeld. De S&P 500 verloor 0,1 procent op 4.071,70 punten, de Dow Jones index steeg 0,1 procent op 34.429,88 punten en de Nasdaq leverde 0,2 procent in bij een slotstand van 11.461,50 punten.