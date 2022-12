Turkse inflatie daalt maar blijft enorm hoog Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Turkse inflatie was in november opnieuw zeer hoog, maar is wel voor het eerst in anderhalf jaar tijd gedaald, wat erop wijst dat de prijsdruk matigt nu de centrale bank zijn cyclus van renteverlagingen heeft beëindigd. De consumentenprijsindex, die uitdrukt wat consumenten betalen voor goederen en diensten, steeg in november met 84,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. In oktober was dit nog 85,5 procent, bleek uit cijfers van het nationale statistiekbureau Turkstat. Sinds mei 2021 steeg het inflatiecijfer elke maand, tot vorige maand dus. Ten opzichte van oktober stegen de prijzen nog wel, met 2,9 procent. Een maand eerder stegen de prijzen nog 3,5 procent ten opzichte van de voorgaande maand. Op 24 november verlaagde de Turkse centrale bank de beleidsrente van 10,5 naar 9,00 procent en meldde tevens dat daarmee de cyclus van renteverlagingen sinds augustus voorbij is. Onder politieke druk verlaagde de centrale bank de rente sinds augustus met 500 basispunten, ondanks de extreem hoge inflatie. Bron: ABM Financial News

