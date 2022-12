AEX nipt lager, forse koerswinsten Prosus en ForFarmers

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandagochtend licht lager. Rond de klok van elf uur verloor de AEX 0,1 procent op 730,50 punten.

"Een zwakkere dollar en een lagere kapitaalmarktrente wijzen misschien wel terecht op een verzwakking van de Amerikaanse economie, maar zijn ook signalen van een risk on-beweging en zijn een steun onder de waardering van risicovollere beleggingscategorieën, waaronder aandelen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Op vrijdag werden beleggers nog verrast door een "veel sterker dan verwacht" Amerikaans banenrapport. Er kamen in november 263.000 nieuwe banen bij, terwijl analisten mikten op 200.000 nieuwe banen.

"De arbeidsmarkt in de VS is niet afgekoeld zoals gehoopt, maar blijkt vrij robuust", aldus analist Salah Bouhmidi van IG Nederland. "Nieuwe zorgen over de rente werden echter snel overboord gegooid."

Beleggers hadden volgens IG gehoopt op een afkoeling van de Amerikaanse arbeidsmarkt. "Maar de werkgelegenheidscijfers waren beter dan verwacht. Bovendien zijn de uurlonen gestegen, waardoor de vrees voor een snellere loon-prijsspiraal wordt aangewakkerd." Toch verwachten beleggers volgens IG nog steeds een renteverhoging met 50 basispunten tijdens de laatste vergadering van de Fed van dit jaar op 14 december.

"De Fed zal vermoedelijk niet op basis van de cijfers van vrijdag de plannen rond een renteverhoging van 50 basispunten aanpassen, maar de omvang van een renteverhoging in januari is wel onduidelijker geworden", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

De zwakkere dollar suggereert volgens Hewson dat de greenback mogelijk heeft gepiekt. "Dat is goed nieuws voor de aandelenmarkten, net als het nieuws dat meer steden in China de coronamaatregelen afbouwen ondanks een stijging van het aantal besmettingen." Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0556. De olieprijzen stegen met circa twee procent tot 81,60 dollar.

Op macro-economisch vlak kregen beleggers inzicht in de staat van de Europese dienstensector. De dienstensector in de eurozone liet in november een sterkere krimp zien dan een maand eerder. De industrie lag er afgelopen maand juist beter bij, maar krimpt nog steeds, zo bleek vorige week al.

Econoom Chris Williamson van S&P Global zei dat deze vijfde terugval op rij van de outputcijfers de kans groter maakt dat de eurozone in een recessie belandt. De economische terugval blijft evenwel beperkt, zo voorziet de econoom, met een voorziene economische krimp in de eurozone van 0,2 procent. "Fabrikanten zien al de eerste positieve effecten van de verbeteringen rond de aanvoerketen en de dienstensector", aldus Williamson.

Stijgers en dalers

Onder de overwegend roodgekleurde hoofdaandelen ging Prosus aan kop met 5,1 procent koerswinst na een koerssprong van Tencent in Hongkong vanochtend. Prosus is grootaandeelhouder van Tencent. Heineken was de grootste daler, maar beperkte het verlies tot 2,0 procent. Vorige week reageerden beleggers nog positief op de beleggersdagen die de Amsterdamse brouwer organiseerde.

In de AMX won Aperam 3,0 procent. JDE Peet's verloor juist 4,2 procent. Kepler Cheuvreux verlaagde het koersdoel voor JDE licht, maar herhaalde het koopadvies.

In de AScX won ForFarmers 8,3 procent. Het veevoederbedrijf houdt op 17 januari 2023 een buitengewone aandeelhoudersvergadering. Die wordt gehouden in verband met de voorgenomen benoeming van Theo Spierings tot CEO van ForFarmers.

B&S Group won daarnaast 6,0 procent, nadat het reageerde op enkele vragen die aandeelhouders hadden gesteld.