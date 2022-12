Omzet Europese detailhandel krimpt Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De detailhandelsverkopen in de eurozone zijn in oktober zoals verwacht afgenomen, na een meevallende groei in september. Dit bleek maandag uit cijfers van Eurostat. In oktober daalden de detailhandelsverkopen met 1,8 procent op maandbasis, na een stijging met 0,8 procent in september. Ten opzichte van oktober vorig jaar lagen de detailhandelsverkopen 2,7 procent lager. Vooraf rekende economen gemiddeld op een daling van 1,7 procent. Het cijfer voor september werd opwaarts bijgesteld van een eerder gemeld plus van 0,4 procent. De sterkste daling vond plaats in Oostenrijk, Kroatië en België. Luxemburg kende juist de sterkste stijging. info@abmfn.nl

