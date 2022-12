Video: ASML en ASMI toppers voor december Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De beursexperts zijn positief gestemd voor december, wat traditioneel ook een goede maand is voor beleggers. Dit zegt analist Corné van Zeijl voor de camera tegen ABM Financial News. "Het is verreweg de beste maand om belegd te zijn", aldus Van Zeijl. Deze maand ziet 53 procent van de experts de AEX stijgen, tegen slechts 19 procent die een daling verwacht. Of we ook een echt een eindejaarsrally krijgen, daarover zijn de experts verdeeld. Van de respondenten denkt 38 procent dat we de rally al gehad hebben, terwijl 39 procent "een mooi vervolg" verwacht. Overigens waarschuwt maar 6 procent voor een correctie in december. En ook voor de komende zes maanden zijn er meer experts positief dan negatief gestemd. Top & flop Voor december tippen de experts vooral de halfgeleiderspecialisten ASML en ASMI. En ook Adyen wordt genoemd. Wegblijven is het volgens de experts bij ArcelorMittal en in mindere mate bij Just Eat Takeaway. Klik hier voor: ASML en ASMI toppers voor december Bron: ABM Financial News

