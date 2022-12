Analisten voorspellen opmars euro in 2023

(ABM FN-Dow Jones) De dollar is maandag alweer teruggezakt, na de kortstondige terreinwinst in reactie op de sterker dan verwachte Amerikaanse banencijfers van vrijdag, en analisten denken inmiddels dat pariteit definitief uit zicht is en de euro omhoog kan kijken.

De euro stond maandag weer op 1,0550, na een slechts zeer kortstondig dip op vrijdagmiddag.

Dit wijst erop dat de dollar niet gaat terugkeren naar zijn piek eerder dit jaar en in 2023 waarschijnlijk zal verzwakken, volgens analist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote. "De nieuwe verkoopgolf van de dollar is een hint dat de Amerikaanse dollar dit jaar zeker heeft gepiekt, en volgend jaar zal, ondanks enige havikachtigheid van de Fed, en enige herstelbewegingen, een jaar worden waarin de dollar verzwakt en andere valuta herstellen", voorspelt Ozkardeskaya.

Van het ene uiterste in het andere, omschrijft Joost Derks van iBanFirst, de ontwikkeling in de euro/dollar.

Sinds half juli ging de markt "massaal en in zelden geziene proporties short op de euro, maar in oktober zijn ze blijkbaar radicaal van mening veranderd. Nu gaan de meesten long", aldus Derks. Eén van de redenen is dat de

economische situatie in de eurozone minder slecht is dan verwacht. De recessie is er wel degelijk, maar zal in de meeste lidstaten vermoedelijk niet zo zwaar zijn, denkt de analist van iBanFirst.



Ook Société Générale voorziet dat de euro in 2023 kan stijgen, als de energieprijzen gaan dalen en speculanten concluderen dat hun inzet op een daling van de euro is mislukt en hun posities sluiten.

Zelfs dan zal het herstel traag zijn. "Als de crisis van de staatsleningen in de eurozone de structurele zwakte van de Europese financiën blootlegde, dan deed de oorlog in Oekraïne dat met de afhankelijkheid van Russische energie", aldus analist Kit Juckes van Société Générale. "Het is erg moeilijk voorstelbaar dat de euro/dollar weer boven 1,20 komt, voordat de energie-aanvoer veerkrachtig genoeg is gemaakt om het vertrouwen te herstellen."

Société Générale rekent wel op een herstel tot 1,12 voor de euro/dollar, tegen het derde kwartaal van 2023, van 1,05 nu.

Macro-economisch nieuws is er maandag over de dienstensector in de eurozone en de Verenigde Staten. Ook zijn er cijfers over de Amerikaanse fabrieksorders en later in de week over de industriële productie.

De dienstensector in de eurozone heeft in november nog iets meer krimp laten zien dan een maand eerder. De inkoopmanagersindex daalde tot het laagste niveau in 21 maanden.

Econoom Chris Williamson van S&P Global zei dat deze vijfde terugval op rij van de outputcijfers de kans groter maakt dat de eurozone in een recessie belandt. De economische terugval blijft evenwel beperkt, zo voorziet de econoom, met een voorziene economische krimp in de eurozone van 0,2 procent. "Fabrikanten zien al de eerste positieve effecten van de verbeteringen rond de aanvoerketen en de dienstensector", aldus Williamson.