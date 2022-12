JPMorgan tipt Ahold Delhaize Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Research heeft Ahold Delhaize getipt als de meeste evenwichtige beleggingen onder de Europese foodretailers. Dit gebeurde maandag in een sectorrapport van de Amerikaanse zakenbank. Food retailers staan er goed voor om de uitdagingen in 2023 het hoofd te bieden, omdat de bedrijven beter geleid worden, de markten rationeler zijn, en er meer focus is op huismerken, vers en basisbenodigdheden en minder op non-food in het algemeen. Ahold Delhaize profiteert in bezoekersaantallen en in marges van een zogeheten 'down trading' trend, waarin klanten goedkoper boodschappen proberen te doen. Het bedrijf heeft een goede staat van dienst tijdens economische recessies, aldus de analisten van de zakenbank. Omdat de goedkopere supermarkten klanten zullen afsnoepen van de duurdere, is JPMorgan ook positief over B&M en Tesco. Colruyt en Jeronimo daarentegen zullen de meeste tegenwind op margevlak krijgen. JPMorgan verlaagde het koersdoel voor Ahold van 31,00 naar 30,00 euro, maar herhaalde het Overwogen advies. Voor Colruyt ging het koersdoel van 23,30 naar 22,80 euro, met een onveranderd Onderwogen advies. Ook werd het aandeel Colruyt op de 'negative catalyst watch' van JPMorgan gezet. “Ga short in Colruyt in de eerste helft van 2023”, adviseert JPMorgan. Bron: ABM Financial News

