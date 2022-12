AEX start handelsweek waarschijnlijk afwachtend Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting een licht lagere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,3 procent. Afgelopen week won de AEX op weekbasis nog ruim een procent op een slotstand van 731,04 punten. Het was alweer de zevende weekwinst op rij, een periode waarin de index 100 punten steeg, en beleggers hopen dat er nog meer in het vat zit, aangezien de laatste weken van december beleggers historisch gezien vaak gunstig gezind zijn. Brandstof voor het positieve sentiment van de afgelopen weken is de inschatting van beleggers dat de inflatie voorlopig gepiekt heeft, waardoor centrale banken het tempo van renteverhogingen kunnen matigen. In dit verband kregen kregen beleggers vrijdag echter toch een teleurstelling te verwerken. Ondanks grote ontslagrondes van vooral ‘big tech’ in de VS, bleken er in november nog geen barsten te zijn ontstaan in de Amerikaanse arbeidsmarkt. Het aantal gecreëerde banen viel hoger uit dan verwacht, terwijl de werkloosheid stabiel bleef op 3,7 procent. Daarnaast steeg het gemiddelde uurloon op jaarbasis met 5,1 procent tot 32,82 dollar, waardoor de vrees voor een loon-prijsspiraal verder werd aangewakkerd. "Met een loongroei van meer dan 5 procent en ook nog een versnelling in de loongroei op maandbasis, lijkt de Fed nog niet de beoogde loongroei op jaarbasis van circa 3 procent in het vizier te hebben die het beleidsorgaan nodig acht voor een inflatie van ongeveer 2 procent", zei marktanalist Philip Marey van Rabobank. "Dergelijke bewegingen bieden nog genoeg voer voor de haviken, waar Fed-voorzitter Jerome Powell er overigens één van is. Direct na publicatie zag de je Amerikaanse tienjaarsrente dan ook omhoog schieten", aldus Marey. De Amerikaanse tienjaarsrente topte vrijdag op 3,64 procent, om vervolgens terug te vallen tot 3,51 procent, waardoor de uiteindelijke koersreactie op het banenrapport verwaarloosbaar was. Nog maar anderhalve maand geleden piekte het rendement op 4,33 procent. Wall Street reageerde aanvankelijk flink negatief op het banenrapport, maar in de loop van de handelsdag werden de verliezen toch weggewerkt waardoor op slotbasis de hoofdindices amper van hun plaats kwamen. Terwijl op de westerse beurzen alle ogen zijn gericht op het rentebeleid, kijken Chinese beleggers vooral naar het strenge coronabeleid, die de economische groei momenteel flink ondermijnd. Zo bleek vanochtend de Chinese dienstensector in november nog harder te zijn gekrompen. De inkoopmanagersindex kwam in oktober uit op 48,4 en daalde in november naar 46,7. Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent. Tot opluchting van beleggers versoepelden zondag meerdere Chinese steden hun strenge coronabeleid, waardoor de hoop groeit dat president Xi Jinping de economie weer meer zal openstellen. De Hang Seng index in Hongkong klimt vanochtend onder aanvoering van techaandelen dan ook meer dan drie procent. Shanghai wint anderhalf procent. De andere Aziatische hoofdindices komen daarentegen niet echt van hun plaats en laten een verdeeld beeld zien. Oliebeleggers leven daarnaast tussen hoop en vrees. Een versoepeling van de maatregelen in China kan de vraag naar het zwarte goud aanjagen, en zondagmiddag maakte OPEC+ bekend de productieverlaging van begin oktober te handhaven. De Europese Unie stelde ondertussen een prijsplafond in voor Russische olie van 60 euro per vat, die vandaag zal ingaan. Poetin heeft al gedreigd met tegenmaatregelen. Vanochtend noteerde de Amerikaanse olie-future min of meer vlak rond 80 dollar per vat. Vandaag staan onder meer de inkoopmanagersindices voor de dienstensector in de eurozone en Amerika op de agenda. Bedrijfsnieuws Kepler Cheuvreux verlaagde het koersdoel voor JDE Peet's van 38,00 naar 35,00 euro, bij handhaving van het koopadvies. De aandeelhouders van Flow Traders zijn akkoord gegaan met twee resoluties over het aanpassen van de vennootschappelijke structuur. ForFarmers houdt op 17 januari 2023 een buitengewone aandeelhoudersvergadering. Die wordt gehouden in verband met de benoeming van Theo Spierings tot CEO van ForFarmers. Slotstanden Wall Street De S&P 500 verloor vrijdag 0,1 procent op 4.071,70 punten, de Dow Jones index steeg 0,1 procent op 34.429,88 punten en de Nasdaq leverde 0,2 procent in bij een slotstand van 11.461,50 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.