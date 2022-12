Kepler Cheuvreux verlaagt koersdoel JDE Peet's Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft het advies voor JDE Peet's verlaagd van 38,00 naar 35,00 euro, met handhaving van het koopadvies. Het wordt moeilijker om de prijzen in Europa te blijven verhogen, omdat de prijzen van groene koffiebonen dalen, terwijl de volumes onder druk staan, nadat de coronacrisis de vraag sterk liet stijgen. Daarbij komt dat er minder momenten zijn waarop buitenshuis koffie wordt gedronken, omdat er een meer permanente verschuiving naar werken vanuit huis is. Het aandeel sloot vrijdag op 28,52 euro. Bron: ABM Financial News

