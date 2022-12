FlatexDeGiro verstevigt organisatie na kritiek Bafin Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: DeGiro

(ABM FN-Dow Jones) FlatexDeGiro heeft onder meer een nieuwe Chief Risk Officer aangesteld na kritiek van de Duitse toezichthouder BaFin. Dit bleek dit weekend uit een persbericht van de online broker. De toezichthouder meent dat na de overname van de Nederlandse broker DeGiro en een snelle groei van het klantenbestand, de nieuwe organisatie niet langer 'klein en niet-complex' is. Onderzoek door BaFin toonde ook tekortkomingen aan in de organisatie van de broker. Door onder meer de aanstelling van Matthias Heinrich als CRO wil FlatexDeGiro tegemoet komen aan de eisen van de BaFin. Naast de benoeming van Heinrich zijn andere maatregelen getroffen op het vlak van onder meer interne controle en risicomanagement en is de board van het bedrijf uitgebreid. CFO Muhamad Chahrour wordt vice-CEO en operationeel directeur en Benon Janos volgt Chahrour op als CFO. Stephan Simmang komt er bij als Chief Technology Officer. Ook is er besloten de broker met 50 miljoen euro extra te kapitaliseren. Met de huidige CET ratio en het inhouden van de winst over 2022 meent de broker "adequaat" gefinancierd te zijn voor de toekomst. Tegelijk liet FlatexDeGiro dit weekend weten dit jaar een omzet te realiseren van circa 380 miljoen euro met een aangepaste EBITDA-marge van ongeveer 37 procent. In 2019 had de broker 390.000 klanten. Eind september 2022 waren dit er 2,4 miljoen. Bron: ABM Financial News

