Uitgelicht: Heineken maakt werk van productiviteit

(ABM FN-Dow Jones) Heineken stond afgelopen week in de belangstelling, door de beleggersdagen die de Amsterdamse brouwer op donderdag en vrijdag hield.

Woensdag nabeurs kwamen de verwachte updates van de doelstellingen. Omdat na een zwak derde kwartaal hier en daar gevreesd werd voor een stap terug in de ambities, was het een meevaller dat Heineken vasthield aan de afgegeven doelen.

Heineken hield niet alleen vast aan zijn doelen, maar gaf er nog wat detailverwachtingen bij.

Voor de korte termijn lijkt er weinig om van te schrikken of om heel opgelucht over te zijn. De winst zal volgend jaar minder snel groeien dan de omzet, was de korte samenvatting.

Voor de wat langere termijn beloofde Heineken een jaarlijkse verbetering van de productiviteit met 400 miljoen euro per jaar, wat de margedaling moet ombuigen naar margegroei.

"We verwachten dat een groot deel van de beleggersdagen zal worden gespendeerd aan uitleggen hoe het bedrijf dit wil bereiken", zei analist Reg Watson van ING.

Heineken meldde zijn klanten een dag voor de beleggersdagen dat de prijzen met 10 procent omhoog gaan, gezien alle stijgende kosten. De inflatie kan daarmee in het voordeel werken van de bierbrouwer, als straks sommige kosten minder hard stijgen of zelfs dalen.

Analisten van Credit Suisse wezen er voorafgaand aan het persbericht al op dat de meeste kostenstijgingen zullen worden gecompenseerd door hogere prijzen, en dat de winstgevendheid in 2024 en 2025 boven verwachting kan uitvallen, als de kosten inderdaad weer gaan dalen, maar de verkoopprijzen blijven zoals ze zijn.

Rivalen Diageo en Carlsberg hebben de afgelopen tijd veel bereikt met een inzet op meer productiviteit en kostenbewustheid. Met zijn doelstelling voor jaarlijks hogere productiviteit lijkt Heineken dat kunstje te willen herhalen.

Intussen kan Heineken blijven werken aan 'premiumization' in de groeimarkten buiten Europa, waar de markten binnen Europa voorlopig nog krimpende zijn.

In Japan herziet de brouwer alvast de samenwerking met Kirin. Heineken neemt de verkoop in winkels zelf ter hand, om de volumes sneller op te kunnen krikken, meldde de brouwer aan ABM Financial News.

UBS merkte eerder in de week al op dat Heineken historisch de enige brouwer was die consistent autonoom meer groeit dan de gewogen inflatie. De zes markten waar Heineken voor de coronacrisis de helft van de EBIT vandaan haalde, zullen opnieuw het verschil maken.

"Bier is nog steeds een groeimarkt, waarbij vooral opkomende markten de volumegroei met 1 tot 2 procent per jaar aanjagen", aldus Berenberg.

Heineken gaf volgens Berenberg verder duidelijke doelen af voor 2022 en 2023 en plannen om extra kapitaal vrij te maken voor investeringen in merken en activiteiten in alle regio's, nadat het marketingbudget terugliep in de jaren voorafgaand aan 2019. "De brouwer wordt ook selectiever in het alloceren van kapitaal."

"Al met al was het een positieve beleggersdag", aldus Berenberg. En daar sluiten de analisten van Jefferies zich bij aan.

"Heineken staat aan het begin van een meerjarig programma dat er op gericht is om superieure en winstgevende groei te realiseren, samen met een verbetering van de kapitaalefficientie", schreef Jefferies. De zakenbank verwacht dat het aandeel Heineken hierdoor een herstel zal laten zien.

Beleggers lijken er wel geloof in te hebben. Het aandeel steeg afgelopen week met 2,6 procent.