Beursagenda voor komende week beperkt gevuld Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers gaan een relatief rustige week tegemoet. Het duurt nog tot halverwege december voor de grote centrale banken hun laatste rentebesluit van dit jaar nemen en de bedrijfsagenda wordt al leger en leger richting het jaareinde. Maandag kunnen beleggers aan de slag met een serie inkoopmanagersindices voor de dienstensector. Vorige week kreeg de markt al inzicht in de inkoopcijfers voor de industrie. In China was de krimp iets minder sterk, net als in Europa. De Amerikaanse industrie ging juist van groei naar krimp. Dinsdag is er een rentebesluit van de centrale bank van Australië. Voor de rentebesluiten van de Amerikaanse Federal Reserve en de Europese Centrale Bank is het nog wachten tot 14 en 15 december. Dinsdag staan er verder nog Duitse fabrieksorders en een Amerikaanse handelsbalans op de agenda. Halverwege de week volgen dan de Chinese handelsbalans en de Duitse industriële productie. Ook is er een groeicijfer uit de eurozone, en een dag later volgt de groei in Japan. Dan is er ook een Nederlands inflatiecijfer. In Europa lijkt de inflatie op een piek te zitten. Donderdag volgen ook de Amerikaanse steunaanvragen. Tot slot zijn er op vrijdag inflatiecijfers uit China en het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Richting het jaareinde begint de bedrijfsagenda vrij overzichtelijk te worden. De agenda in Nederland is leeg, op een beleggersdag van Prosus op dinsdag en een buitengewone aandeelhoudersvergadering van Fastned op woensdag na. De Belgische agenda is voor volgende week helemaal leeg. Internationaal is er alleen op woensdag en donderdag iets te doen. Halverwege de week zijn er cijfers van Campbell Soup en Oracle en een dag later volgen de cijfers van Broadcom.? Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.