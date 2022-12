AEX hoopt op rentevertraging Fed

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week verder gestegen. Bij een slotstand van 731,04 punten op vrijdag won de AEX 1,1 procent op weekbasis. Vorige week sloot de hoofdindex op 722,93 punten, toen een winst van anderhalf procent.

De week begon met verwarring over het Chinese coronabeleid. In China werd vorig weekend geprotesteerd tegen de strenge maatregelen, wat de vraag opriep of Beijing zou gaan versoepelen of juist nog strenger zou worden. Vooralsnog lijkt China voorzichtig wat versoepelingen door te voeren, vermoedelijk om nieuwe protesten te voorkomen.

"Hoewel we geen dramatische beleidswijziging van het leiderschap mogen verwachten [...], zal elke bescheiden versoepeling van het zero-covidbeleid worden toegejuicht", aldus marktanalist Craig Erlam van OANDA.

Halverwege de week werd het sentiment duidelijk positiever na een toespraak van de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell, die volgens investment manager Simon Wiersma van ING min of meer aankondigde dat de beleidsrente later deze maand met 50 basispunten zal worden verhoogd.

Op macro-economisch vlak bevestigden Amerikaanse inflatiecijfers deze week het beeld van de Fed.

"De uitspraken van Powell lijken voldoende om aandelen en grondstoffen vleugels te geven, in ieder geval op korte termijn", zeiden analisten van IG.

Powell waarschuwde wel dat de arbeidsmarkt verder moet afkoelen, voordat de Fed er echt van overtuigd is dat de inflatie structureel terugloopt, zo merkte IG op.

Banenrapport VS biedt Fed ruimte om hawkish te blijven

In dat kader bleek het belangrijke Amerikaanse banenrapport op vrijdag toch een teleurstelling, met name voor de markt die hoopt op kleinere rentestappen.

In november kwamen er 263.000 banen bij in de Verenigde Staten, waar economen rekenden op 200.000 nieuwe banen. De werkloosheid bleef stabiel op 3,7 procent, terwijl het gemiddeld uurloon op jaarbasis met 5,1 procent steeg tot 32,82 dollar per uur. De arbeidsparticipatie kwam uit op 62,1 procent.

"Met een loongroei van meer dan 5 procent en ook nog een versnelling in de loongroei op maandbasis, lijkt de Fed nog niet de beoogde loongroei op jaarbasis van circa 3 procent in het vizier te hebben die het beleidsorgaan nodig acht voor een inflatie van ongeveer 2 procent", zei marktanalist Philip Marey van Rabobank.

"Dergelijke bewegingen bieden nog genoeg voer voor de haviken, waar Fed-voorzitter Jerome Powell er overigens één van is. Direct na publicatie zag de je Amerikaanse tienjaarsrente dan ook omhoog schieten", aldus Marey. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vrijdag op 3,61 procent.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,0479, waar dat voorafgaand aan het Amerikaanse banenrapport nog ruim 1,05 dollar was. Dit suggereert dat beleggers er niet gerust op zijn dat het tempo van de Amerikaanse renteverhogingen snel zal afnemen.

WTI-olie werd op weekbasis 6,5 procent duurder, in aanloop naar de OPEC+ bijeenkomst op 4 december. De Europese Unie bereikte vrijdag een akkoord over een limiet van 60 dollar voor een vat Russische olie, wat de weg vrijmaakt voor de G7 om het prijsplafond maandag te lanceren.

Stijgers en dalers

ASMI ging aan kop in de AEX met een winst van bijna 8 procent na het verhogen van de outlook voor het vierde kwartaal. ASMI verwacht nu een omzet van 630 tot 660 miljoen euro in het vierde kwartaal. Eerder ging het bedrijf nog uit van 600 tot 630 miljoen euro.

Prosus steeg ruim 7 procent op weekbasis en Just Eat Takeaway won bijna 7 procent na een koersdoelverhoging van Jefferies.

Volgens de analisten van Jefferies verdient Just Eat het om beloond te worden, omdat de maaltijdbezorger sneller dan sectorgenoten op weg naar winst is en de balans stut dankzij de verkoop van het belang in iFood.

Heineken steeg meer dan 2,5 procent op weekbasis, nadat in aanloop naar de beleggersdagen de outlook werd herhaald. Dat kwam voor analisten van Deutsche Bank niet als een verrassing. Heineken wist een adviesverlaging naar Neutraal door zakenbank JPMorgan eerder in de week af te schudden. De Amerikanen zien meer brood in AB InBev.

Shell steeg licht nadat het aan het begin van de week kon profiteren van hogere olieprijzen. Verder werd begin deze week bekend dat Shell Petroleum het Deense Nature Energy Biogas overneemt voor 1,9 miljard euro.

AkzoNobel en Unibail-Rodamco-Westfield belandden deze week onderaan in de AEX, met verliezen van 2,5 tot 3 procent.

In de AMX won Corbion ruim 10 procent op weekbasis na een outlookverhoging. Net als Heineken hield Corbion afgelopen week een beleggersdag. Galapagos leverde op weekbasis ruim 3 procent in.

JDE Peet's verloor deze week bijna 3 procent. Credit Suisse verlaagde het koersdoel van 30,00 naar 26,00 euro bij handhaving van het Underperform advies. De analisten verwachten dat de koffiefabrikant zijn prijsverhogingen deels zal moeten terugdraaien door de toenemende concurrentiedruk.

In de AScX ging Azerion bijna 3 procent lager op weekbasis na cijfers en een strategie-update.



Vivoryon was koploper met een plus van ruim 15 procent. Ebusco leverde deze week bijna 6,5 procent in.