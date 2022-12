Olieprijs daalt onder 80 dollar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag gedaald. Bij een settlement van 79,98 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,5 procent goedkoper. Op weekbasis steeg de WTI-olieprijs wel. Beleggers wachten op de bijeenkomst van de OPEC en zijn bondgenoten op zondag. Daarnaast gaat maandag een Europese importban op Russische energie in. Analisten rekenen erop dat OPEC+ de productie stabiel houdt. "Gezien de vele onzekerheden op de markt is het echter onwaarschijnlijk dat er deze zondag nog verdere maatregelen worden genomen. Het olie-embargo van de EU gaat immers maandag in", zeiden analisten van Commerzbank. De Europese Unie heeft vrijdag een akkoord bereikt over een limiet van 60 dollar voor een vat Russische olie, wat de weg vrijmaakt voor de G7 om het prijsplafond maandag te lanceren. Russische functionarissen hebben herhaaldelijk gedreigd de olie-export stop te zetten als reactie op het plafond, met het argument dat de sanctie de marktdynamiek verstoort en zou kunnen leiden tot een grote stijging van de mondiale prijzen. Vrijdag waren er nog geen tekenen dat Rusland was begonnen zijn olie van de wereldmarkten terug te trekken. Volgens analisten van Raymond James zal de impact van het prijsplafond op de Russische olie-industrie vooralsnog beperkt zijn. Bron: ABM Financial News

