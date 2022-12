Aandeelhouders Flow Traders akkoord met aanpassing structuur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) De aandeelhouders van Flow Traders zijn akkoord gegaan met twee resoluties over het aanpassen van de vennootschappelijke structuur. Dit meldde de flitshandelaar vrijdag na afloop van de buitengewone aandeelhoudersvergadering.



Flow Traders is van plan om de vennootschappelijke structuur van het bedrijf aan te passen met de oprichting van een houdstermaatschappij op Bermuda. Dit maakte de flitshandelaar in oktober bekend.



Bij de aandeelhoudersvergadering kregen de voorstellen hiertoe bijna 96 procent van de geldig vertegenwoordigde stemmen, aldus Flow Traders.



Operationeel verandert er door de keuze voor een houdstermaatschappij op Bermuda niets, zei het bedrijf eerder al. De Nederlandsche Bank ging ook al akkoord. Wel moesten nog enkele toezichthouders groen licht geven, zei Flow Traders in oktober. Bron: ABM Financial News

