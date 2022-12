Europese beurzen terughoudend richting weekend

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag overwegend lager geëindigd. De Stoxx Europe 600 index daalde 0,2 procent op 443,29 punten. De Duitse DAX liet een bescheiden winst zien van 0,3 procent op 14.529,39 punten. De Franse CAC 40 verloor 0,2 procent bij een stand van 6.742,25 punten. De Britse FTSE sloot fractioneel lager op 7.556,23 punten.

"De Europese beurzen zakten terug ten opzichte van het hoogste punt van de week na een verrassend sterk Amerikaans banenrapport", zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

In november kwamen er 263.000 banen bij, waar economen rekenden op 200.000 nieuwe banen. De werkloosheid bleef stabiel op 3,7 procent, terwijl het gemiddeld uurloon op jaarbasis met 5,1 procent steeg.

De cijfers zetten een rem op de aandelenmarkten omdat beleggers er nu minder van overtuigd zijn dat de Federal Reserve de rente in een kleiner tempo zal gaan verhogen. Hewson verwacht wel een verhoging van 50 basispunten later deze maand, maar denkt niet dat er volgend jaar ineens een snelle vertraging komt in het tempo van de verhogingen.

De markt was voor het banenrapport juist optimistisch gestemd over kleinere rentestappen, na een dovish toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell eerder deze week en beter dan verwachte inflatiecijfers.

De producentenprijzen van de eurozone lieten in oktober een stijging van 30,8 procent op jaarbasis zien tegen 41,9 procent in september. Er was een stijging van 31,7 procent verwacht. Op maandbasis daalden deze prijzen met 2,9 procent bij een verwachte afname van 2,0 procent en een stijging met 1,6 procent in september op maandbasis.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0491, wat lager is dan de ruim 1,05 dollar voor de publicatie van het banenrapport. De oplopende dollar is een teken dat de markt twijfelt of de Fed wel minder agressief te werk zal gaan.

WTI-olie werd iets duurder. Vrijdag aan het eind van de middag werd bekend dat de EU een akkoord heeft bereikt over een prijsplafond van 60 dollar op Russische olie. Maandag moet het prijsplafond, dat moet worden goedgekeurd door de G7 en Australië, ingaan.

Bedrijfsnieuws

In Parijs deed Teleperformance goede zaken met een plus van ruim 3 procent. Worldline was hekkensluiter, met een verlies van 2 procent.

Vastgoedaandelen waren in trek. In Frankfurt ging Vonovia aan kop met een winst van bijna 3 procent. Unibail-Rodamco-Westfield steeg licht.

In Brussel won VGP zo'n 4 procent en WDP bijna 2 procent.

Tech stond onder druk, met halfgeleideraandelen die terrein verloren. Infineon en STMIcroelectronics daalden en half procent tot een procent en ASML leverde bijna 1,5 procent in.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het slot in Europa tot een procent lager.