EU bereikt akkoord over prijsplafond Russische olie

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Unie heeft vrijdag een akkoord bereikt over een limiet van 60 dollar voor een vat Russische olie, wat de weg vrijmaakt voor de G7 om het prijsplafond maandag te lanceren. Dit meldde The Wall Street Journal vrijdag op basis van uitspraken van diplomaten. Het prijsplafond verbiedt westerse bedrijven om Russische olie te verzekeren, financieren of verzenden, tenzij de olie onder de 60 dollar per vat wordt verkocht. Hiermee blijft Russische olie beschikbaar, maar kan Moskou de opbrengst niet zo makkelijk inzetten om de oorlog in Oekraïne te financieren. Russische functionarissen hebben herhaaldelijk gedreigd de olie-export stop te zetten als reactie op het plafond, met het argument dat de sanctie de marktdynamiek verstoort en zou kunnen leiden tot een grote stijging van de mondiale prijzen. Vrijdag waren er nog geen tekenen dat Rusland was begonnen zijn olie van de wereldmarkten terug te trekken. Bron: ABM Financial News

