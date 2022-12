Wall Street koerst af op fors lagere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen vrijdag af op een flink lagere opening, na een sterk banenrapport.



Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de openingsbel 1,5 procent in het rood. De Nasdaq zal zelfs meer dan 2 procent lager van start gaan.

Uit de cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat het aantal banen in de VS in november is gestegen met 263.000 banen, terwijl economen hadden gerekend op 200.000 nieuwe banen. De werkloosheid noteerde ongewijzigd op 3,7 procent, terwijl het gemiddeld uurloon op jaarbasis met 5,1 procent steeg tot 32,82 dollar per uur. De arbeidsparticipatie kwam uit op 62,1 procent.

"Fed-voorzitter Jerome Powell stal eerder deze week al de show. De banencijfers hebben [vandaag] bevestigd dat als de Fed de rente agressief wil verhogen, dit kan omdat de arbeidsmarkt nog steeds robuust is", zei marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

De markt was voor het banenrapport juist optimistisch gestemd over een vertraging van het tempo van de renteverhogingen door de Fed, nadat voorzitter Jerome Powell woensdag hintte dat de rente in december met een kleinere stap kan worden verhoogd. Inflatiecijfers op donderdag bevestigden het beeld dat daar inderdaad ruimte voor is.

De euro/dollar noteerde op 1,0436, wat duidelijk lager is dan de ruim 1,05 dollar voor de publicatie van het rapport. De oplopende dollar is eveneens een teken dat de markt twijfelt of de Fed wel minder agressief te werk zal gaan.

Op 13 en 14 december vindt de volgende beleidsvergadering van de Fed plaats.Olie werd vrijdag iets goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Marvell Technology verloor voorbeurs 6,5 procent, na tegenvallende kwartaalcijfers en een teleurstellende outlook.

Asana daalde voorbeurs 14,6 procent. Het softwarebedrijf gaf een tegenvallende omzetprognose voor het vierde kwartaal af.

UiPath won voorbeurs juist 8,4 procent, nadat het bedrijf dat software voor robotisering maakt een omzetoutlook afgaf voor het lopende kwartaal die de verwachtingen van analisten overtrof.

Ulta Beauty daalde 0,1 procent. De omzet van de retailer van schoonheidsproducten steeg het afgelopen kwartaal met 17,2 procent. Het bedrijf verhoogde tevens de vooruitzichten voor het hele boekjaar.

Smartsheet won 8,4 procent. Het concern rapporteerde een kleiner dan verwacht verlies in het afgelopen kwartaal, terwijl de verwachtingen voor het vierde kwartaal de ramingen van Wall Street overtroffen.

Cloudbeveiligingsbedrijf Zscaler zei dat het maanden langer duurt dan normaal om deals af te ronden. Desondanks gaf het bedrijf een outlook af die de verwachtingen van analisten overtrof. Het aandeel daalde voorbeurs toch 10,7 procent.

Slotstanden

De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 0,1 procent lager op 4.076,57 punten. De Dow Jones index eindigde 0,6 procent in het rood op 34.395,01 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,1 procent tot 11.482,45 punten.