Amerikaanse futures wijzen op vlakke opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wezen vrijdag rond het middaguur op een min of meer vlakke opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd 0,1 procent in het rood. Het zwaartepunt ligt vrijdag duidelijk bij de publicatie van het Amerikaans banenrapport, dat naast de inflatiecijfers als een belangrijke leidraad geldt voor het monetair beleid van de Federal Reserve. "De Federal Reserve houdt de Amerikaanse arbeidsmarkt nauwlettend in de gaten. Als de werkgelegenheidscijfers meer stijgen dan verwacht, kan dit een vertraging van de renteverhogingen in de weg staan. Een vertraging in de arbeidsmarkt daarentegen zou in het belang van beleggers zijn. De recente renteverhogingen zouden dan hun effect hebben gehad en Jerome Powell zou dan op de renterem kunnen trappen", zei analist Salah Bouhmidi van IG. De markt is sowieso al optimistisch gestemd over een vertraging van het tempo van de renteverhogingen door de Fed, nadat voorzitter Jerome Powell woensdag hintte dat de rente in december met een kleinere stap kan worden verhoogd. Inflatiecijfers op donderdag bevestigden het beeld dat daar inderdaad ruimte voor is. Economen verwachten dat de Amerikaanse economie in november 200.000 banen heeft kunnen bijschrijven. Op 13 en 14 december vindt de volgende beleidsvergadering van de Fed plaats. De euro/dollar noteerde op 1,0533. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0522 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0528 op de borden. Olie werd vrijdag iets goedkoper. Bedrijfsnieuws Marvell Technology verloor voorbeurs 6,8 procent, na tegenvallende kwartaalcijfers en een teleurstellende outlook. Asana daalde voorbeurs 18,0 procent. Het softwarebedrijf gaf een tegenvallende omzetprognose voor het vierde kwartaal af. UiPath won voorbeurs juist 10,5 procent, nadat het bedrijf dat software voor robotisering maakt een omzetoutlook afgaf voor het lopende kwartaal die de verwachtingen van analisten overtrof. Ulta Beauty steeg donderdag nabeurs 0,4 procent. De omzet van de retailer van schoonheidsproducten steeg het afgelopen kwartaal met 17,2 procent. Het bedrijf verhoogde tevens de vooruitzichten voor het hele boekjaar. Voorbeurs was er nog geen handel in het aandeel. Smartsheet won 8,0 procent. Het concern rapporteerde een kleiner dan verwacht verlies in het afgelopen kwartaal, terwijl de verwachtingen voor het vierde kwartaal de ramingen van Wall Street overtroffen. Cloudbeveiligingsbedrijf Zscaler zei dat het maanden langer duurt dan normaal om deals af te ronden. Desondanks gaf het bedrijf een outlook af die de verwachtingen van analisten overtrof. Het aandeel daalde voorbeurs toch 8,9 procent. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 0,1 procent lager op 4.076,57 punten. De Dow Jones index eindigde 0,6 procent in het rood op 34.395,01 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,1 procent tot 11.482,45 punten. Bron: ABM Financial News

