Europese beurzen verdeeld rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag verdeeld in afwachting van het Amerikaanse banenrapport.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur fractioneel hoger op 443,80 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,2 procent naar 14.522,20 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,3 procent met een stand van 6.738,32 punten. De Britse FTSE daalde 0,2 procent naar 7.541,73 punten.

"Beleggers wachten op het Amerikaans banenrapport vanmiddag", aldus beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx. "De markt moet rekening houden met verhoogde volatiliteit rondom de bekendmaking van de cijfers. De volumes zijn wat lager en hierdoor zijn de bewegingen rondom belangrijke data weer wat groter", zo stelde de expert van Lynx.

De ramingen van analisten liggen overigens wijd uit elkaar en er wordt verwacht dat het uiteindelijke cijfer ergens tussen de 180.000 en 250.000 zal liggen. "Wij denken dat het belangrijkste cijfer 150.000 is, waarbij alles lager dan 150.000 de Fed uit balans kan brengen”, stelde analist Naeem Aslam van Avatrade. "De vrees zou dan zijn dat de Amerikaanse economie afstevent op een diepe recessie nu de jobcijfers hun charme hebben verloren en de werkloosheid is gaan stijgen. Tegelijkertijd zullen traders ook enige opluchting voelen dat het lagere banencijfer de Fed er minder toe zal aanzetten het strenge monetaire beleid voort te zetten", legde Aslam uit.

Volgens de analist is het wel de vraag hoe rapport van vanmiddag de markten zal beïnvloeden, na de speech eerder deze week van Fed-voorzitter Jerome Powell. Daarin zei hij dat het vermoedelijk wel tijd is voor de Fed om het tempo van renteverhogingen te gaan matigen.



De banengroei wordt gemiddeld ingeschat op 200.000 tegen 261.000 in oktober, voor eventuele correctie. De werkloosheid blijft naar verwachting ongewijzigd op 3,7 procent. Dan de uurlonen: hiervoor wordt op jaarbasis een stijging met 4,6 procent verwacht tegen een plus van 4,7 procent over oktober. Op maandbasis wordt een stijging van 0,3 procent verwacht tegen 0,37 procent in oktober ten opzichte van september.

De producentenprijzen van de eurozone lieten in oktober een stijging van 30,8 procent op jaarbasis zien tegen 41,9 procent in september. Daarvoor was 31,7 procent verwacht. Op maandbasis daalden deze prijzen met 2,9 procent bij een verwachte afname van 2,0 procent en een stijging met 1,6 procent in september op maandbasis.

Sprekers zijn vrijdag om te beginnen de voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde, ECB-bestuurder Luis de Guindos en de voorzitter van de Fed van Chicago Charles Evans.

Olie noteerde vrijdag vrijwel onveranderd. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde vlak op 81,22 dollar, terwijl voor een februari-future Brent 86,93 dollar werd betaald, een plus van nog geen 0,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0529. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0534 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0524 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Parijs won het aandeel Teleperformance 3,7 procent en in Frankfurt was Vonovia met een koerswinst van 3,1 procent de grote winnaar. De verliezen bleven zowel in Parijs als Frankfurt beperkt.

In Brussel deden de koersen van vastgoedaandelen het net als in Frankfurt ook goed. Zo won de koers van het aandeel VGP 3,2 procent en van WDP 2,2 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een licht hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen.

De S&P 500 daalde donderdag 0,1 procent op 4.076,57 punten, de Dow Jones index verloor 0,6 procent op 34.395,01 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent hoger bij een stand van 11.482,45 punten.