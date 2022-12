'Bankaandelen in Benelux aantrekkelijk' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ING

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies vindt bankaandelen in de Benelux aantrekkelijk, en geeft daarbij de voorkeur aan ING en KBC boven ABN AMRO. Dit bleek vrijdagochtend uit een sectorrapport van analist Flora Bocahut. Jefferies is te spreken over de banken in de Benelux, vanwege de combinatie van zicht op stijgende nettorentebaten, lage waarderingen en de hoge uitkering aan aandeelhouders. Jefferies heeft een koopadvies op ING en KBC. Voor ING werd het koersdoel licht verlaagd van 16,30 naar 16,20 euro, terwijl voor KBC het koersdoel omhoog ging van 69,00 naar 70,00 euro. Analisten van Jefferies zijn positiever dan de consensus op het gebied van de nettorentebaten en kosten en verwachten een hoge aandeelhoudersbeloning. Op ABN AMRO heeft Jefferies een Houden advies, maar het koersdoel werd vrijdag wel verhoogd van 11,00 naar 13,20 euro. "Het verhaal rond de bank verbetert, maar dit is al ingeprijsd na de recente rally van het aandeel", aldus Bocahut. Jefferies blijft met de nieuwe taxaties voor ABN nog altijd onder de consensus vanwege de hogere kosten en voorzieningen, en ondanks de hogere rentebaten die Bocahut verwacht. Bron: ABM Financial News

