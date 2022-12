Opnames bij Binance niet mogelijk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers kunnen bij cryptobeurs Binance voorlopig geen opnames doen, na berichten dat Ankr en Destablecoin Hay vrijdagochtend zijn getroffen door een hack. Dit meldde The Wall Street Journal vrijdag. Binance heeft de maatregel uit voorzorg ingevoerd. Ankr bevestigde dat hackers het aBNB-token van Ankr heeft misbruikt. De Web3-operator zei samen te werken met de beurzen om de handel onmiddellijk te stoppen. CEO Changpeng Zhao van Binance zei dat de hackers in staat waren om een privésleutel van een ontwikkelaar te besmetten met een kwaadaardige code. Binance bevroor inmiddels circa 3 miljoen dollar, die de hackers naar de Binance-beurs hadden overgeboekt. Bron: ABM Financial News

