Valuta: euro profiteert nog even van dollarzwakte

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag ruim boven de 1,05 dollar vanwege de verwachting dat de Federal Reserve de beleidsrente met niet meer dan 50 basispunten zal verhogen, waarmee deze op 14 december op 4,50 procent zou uitkomen.

"Wat de Federal Reserve deze week aangaf, is geen verrassing", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News. "Maar daarna is het nu wel een technisch verhaal geworden, ook omdat de beweging ook in goud, de Zwitserse frank en de yen zit. Voor de euro is het 20-daags voortschrijdend gemiddelde nu 1,0366 dollar. De verwachting is dat de 1,05 dollar neerwaarts getest gaat worden. Als die test slaagt en daar is wel kans op, dan ligt op 1,0787 de eerste grote weerstand, daarvoor komt de euro nog 1,06 dollar tegen", aldus Boele.

Voor de beweging van vandaag is de ontwikkeling in het gemiddeld uurloon van de Verenigde Staten, zoals dat in het banenrapport van vanmiddag wordt vermeld, van belang. "Als dat lager uitkomt dan verwacht, kan dat voor de dollar nog extra tikje omlaag betekenen. Nu hebben we de grote beweging op donderdag gezien en doorgaans geeft vrijdag daar geen herhaling van te zien, tenzij er sprake is van paniek", aldus Boele.

Vrijdagochtend tekende zich al een technische test van de dollarkoers in yen af, waarbij het 200-daag voortschrijdend gemiddelde van 134,50 yen het doelwit is. Sinds begin november is de yen ten opzichte van de dollar met bijna 8 procent hersteld door een kleinere nominale spread van de tienjaarsrente tussen de VS en Japan. Daardoor staat de dollar weer onder de 137 yen. "De langetermijntrend is nog steeds negatief voor de yen en positief voor de dollar. Zolang de dollar boven het 200-daags voortschrijdend gemiddelde ligt, is de langetermijntrend positief voor de dollar ten opzichte van de yen. Voor de meeste belangrijke valutaparen wordt de trend voor de dollar getest. Als de trend van de dollar in andere valutaparen neutraal of negatief wordt, zal dat waarschijnlijk ook het geval zijn voor de koers van de munt ten opzichte van de yen", aldus Boele.

Met betrekking tot het rentebeleid, waarmee de verhouding tussen dollar en yen momenteel nauw samenhangt, verwacht ABN AMRO dat de bovengrens van de targetrange van de Fed in het eerste kwartaal van 2023 wordt opgetrokken tot 5 procent. Dit wordt ook algemeen verwacht.

"Wij verwachten echter aanzienlijk meer renteverlagingen door de Fed eind volgend jaar dan de marktconsensus. Wat de Bank of Japan betreft, verwacht de markt, en ook wij, dat het beleid ongewijzigd blijft zolang Haruhiko Kuroda voorzitter is. Zijn termijn loopt af in april 2023. Beleggers lijken een wijziging van het monetaire beleid te verwachten onder een nieuwe voorzitter. Hoewel Japan niet voor dezelfde inflatie-uitdagingen staat als de VS en Europa, zien wij ook hier een duidelijke mogelijkheid. Alles bij elkaar genomen denken wij dat de yen ruimte heeft om meer te herstellen ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Daarbij is de yen nog steeds sterk ondergewaardeerd volgens de langetermijnwaarderingscijfers zoals koopkrachtpariteit en is de munt ook nog altijd een veiligehavenvaluta", aldus Boele.

Voor de Amerikaanse markt staat er vrijdag maar één cijfer op het programma en dat is de banengroei over november. De banengroei wordt ingeschat op 200.000 tegen 261.000 in oktober, voor eventuele correctie. De werkloosheid blijft naar verwachting ongewijzigd op 3,7 procent. Dan de uurlonen: hiervoor wordt op jaarbasis een stijging met 4,6 procent verwacht tegen een plus van 4,7 procent over oktober. Op maandbasis wordt een stijging van 0,3 procent verwacht tegen 0,37 procent in oktober ten opzichte van september.

De producentenprijzen van de eurozone over oktober lieten een stijging van 30,8 procent op jaarbasis zien tegen 41,9 procent in september. Daarvoor was 31,7 procent verwacht. Op maandbasis daalden deze prijzen met 2,9 procent bij een verwachte afname van 2,0 procent en een stijging met 1,6 procent in september op maandbasis.

Sprekers zijn vrijdag om te beginnen de voorzitter van de Europese Centrale Bank Christien Lagarde, ECB-bestuurder Luis de Guindos en de voorzitter van de Fed van Chicago Charles Evans.

Na deze week verschuift de aandacht in de valutamarkt naar de eerste twee weken van december waarin tal van centrale banken met hun rentebesluiten naar buiten treden, om te beginnen met de Reserve Bank of Australia, die aanstaande dinsdag op de agenda staat.

De euro noteerde vrijdag 0,1 procent hoger op 1.0520 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8581 Britse pond. Het Britse pond noteerde vlak op 1,2262 dollar. De dollar daalde 1 procent naar 1,3394 yen. De dollar daalde 0,1 procent ten opzichte van de frank naar 0,9355.