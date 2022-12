Afwachtende opening AEX voorzien in aanloop naar banenrapport Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting lager van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies 0,2 procent. Donderdag won de AEX onder aanvoering van de halfgeleideraandelen nog ruim een procent op een slotstand van 731,74 punten. Wall Street sloot donderdagavond juist fractioneel lager, na een imposante koerssprong een dag eerder, ingegeven door inflatie- en rentehoop. Door de laatste inflatiecijfers en opmerkingen van Fed-voorzitter Jerome Powell zijn beleggers er steed meer van overtuigd geraakt dat de inflatie- en rentepiek voorlopig voorbij is. Mede vanwege een sterke vergelijkingsbasis en met dank aan onder meer dalende energieprijzen. De olieprijs ging van een piek op 130 dollar per vat naar 81 dollar vanochtend. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde van een top op 4,33 procent in de tweede helft van oktober, naar 3,53 procent vanochtend. Een jaar geleden bedroeg het rendement evenwel nog slechts 1,34 procent. De verwachting in de markt is dat de Federal Reserve later deze maand de rente met 50 basispunten verhoogt. Het scenario van 75 basispunten lijkt inmiddels van tafel. Voor de bepaling van het rentebeleid kijkt de Federal Reserve met een scherp oog naar de Amerikaanse arbeidsmarkt. Vanmiddag om half drie wordt het officiële Amerikaanse banenrapport vrijgegeven. Gerekend wordt op een banengroei van 200.000 in november, ten opzichte van 261.000 een maand eerder, en een historisch gezien lage werkloosheid van 3,7 procent en een loongroei op maandbasis van 0,3 procent. Daarmee is de loongroei wel lager dan de inflatie, die in oktober op maandbasis in de VS uitkwam op 0,4 procent, hetgeen de koopkracht van de Amerikaanse consument aantast. Coronavrees in China In Azië reageren beleggers vanochtend teleurgesteld op lichte versoepelingen in het strenge Chinese coronabeleid. Eerder deze week werd nog een rally ingezet vanwege de verwachting dat lockdowns versneld zouden worden afgebouwd. Volgens analisten van de Japanse zakenbank Nomura leidt een scherpe toename van het aantal coronagevallen ertoe dat de lockdowns niet vóór februari 2023 kunnen worden afgebouwd. De beurzen in Tokio en Seoel verliezen vanochtend ruim anderhalf procent, terwijl de Chinese beurzen de verliezen beperken tot enkele tienden van een procent. Bedrijfsnieuws Arcadis rondde de overname van DPS Group af. Met de acquisitie is een bedrag van 232 miljoen euro gemoeid. Morgan Stanley zette een Overwogen advies op Ahold Delhaize en noemde het aandeel zijn sectorfavoriet, terwijl het Belgische Colruyt een Onderwogen advies kreeg, aldus handelaar Bert van der Pol van Today's Group. Slotstanden Wall Street De S&P 500 daalde donderdag 0,1 procent op 4.076,57 punten, de Dow Jones index verloor 0,6 procent op 34.395,01 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent hoger bij een stand van 11.482,45 punten. Bron: ABM Financial News

