Beursblik: positieve boodschap Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Heineken heeft een positieve boodschap afgegeven tijdens de eerste dag dat de brouwer zijn aandeelhouders bijpraatte. Dit stelde analist Javier Gonzalez Lastra van Berenberg vrijdag in een rapport. Er werd volgens de analist een reeks sterke strategische ideeën gepresenteerd. Lastra merkte op dat Heineken een gebalanceerde benadering zoekt van groei en winstgevendheid en dat de brouwer aangaf dat bier nog steeds een prioriteit heeft boven sterke drank. "Bier is nog steeds een groeimarkt, waarbij vooral opkomende markten de volumegroei met 1 tot 2 procent per jaar aanjagen”, aldus de analist. Heineken gaf volgens Berenberg verder duidelijke doelen af voor 2022 en 2023 en plannen om extra kapitaal vrij te maken voor investeringen in merken en activiteiten in alle regio's, nadat het marketingbudget terugliep in de jaren voorafgaand aan 2019. "De brouwer wordt ook selectiever in het alloceren van kapitaal." "Al met al was het een positieve beleggersdag", aldus Berenberg. Op korte termijn ziet de bank echter de nodige uitdagingen in 2023, wijzend op de hogere inputkosten, die het moeilijk maken de strategische plannen op alle fronten volledig uit te voeren. Vandaag is de laatste dag van het tweedaagse evenement van de brouwer. Berenberg heeft een Houden advies op Heineken met een koersdoel van 105,00 euro. Het aandeel steeg donderdag 3,3 procent tot 91,18 euro. Bron: ABM Financial News

