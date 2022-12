Arcadis rondt overname DPS Group af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis heeft de overname van DPS Group afgerond. Dit maakte het ingenieursbedrijf vrijdagochtend bekend. De overname werd begin oktober aangekondigd. Met de acquisitie is een bedrag van 232 miljoen euro gemoeid. DPS Group is Iers en actief in de sectoren life science en halfgeleiders en voegt in totaal 2.850 werknemers aan het eigen personeelsbestand van Arcadis toe, dat daarmee uitkomt op 36.000. DPS genereerde in 2021 circa 289 miljoen euro aan omzet. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.