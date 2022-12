Europese beurzen openen licht lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een licht lagere opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 28 punten voor de Duitse DAX en een min van 21 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 10 punten lager te openen.

Op donderdag zijn de aandelenmarkten in Europa nog overwegend hoger gesloten en maakten daarmee een solide start van december. Zij stegen tot het hoogste niveau in 6 maanden, hoewel de Londense beurs achterbleef, zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Hij wees op de positieve reactie van de beurzen op de opmerkingen van Fed-voorzitter Jerome Powell woensdagavond over de mogelijkheid om het tempo van de renteverhogingen te verlagen bij het volgende rentebesluit.

Tegelijkertijd vielen met name Amerikaanse inkoopdata tegen, waardoor de winsten richting het slot werden getemperd.

"De uitspraken van Powell lijken voldoende om aandelen en grondstoffen vleugels te geven, in ieder geval op korte termijn", aldus analisten van IG. Powell waarschuwde wel dat de arbeidsmarkt verder moet afkoelen, voordat de Fed er echt van overtuigd is dat de inflatie structureel terugloopt, zo merkte IG op. "Daarom ligt de focus nu op het officiële banenrapport, dat op vrijdag verschijnt."

Voor dat banenrapport wordt een banengroei verwacht van 200.000 stuks bij een werkloosheid van 3,7 procent.

Uit inkoopdata bleek donderdag dat de industrie in de eurozone in november minder hard is gekrompen. De inkoopmanagersindex voor de industrie steeg van 46,4 in oktober naar 47,1 in november, de hoogste stand in twee maanden.

Econoom Chris Williamson van S&P Global zei dat de indexstijging in november welkom is. Misschien dat de winterperiode minder erg uitpakt dan aanvankelijk door velen gevreesd, aldus Williamson. Desalniettemin wijzen de inkoopcijfers volgens de econoom nog altijd op een krimp van 4 procent.

De Duitse detailhandelsverkopen daalden in oktober na een correctie voor inflatie met 2,8 procent en de werkloosheid in de eurozone daalde in oktober van 6,6 naar 6,5 procent.

Bedrijfsnieuws

In Frankfurt deed Zalando goede zaken, met een plus van ruim 4 procent. BASF en Covestro daalden 1,5 tot 2,5 procent en BMW en Porsche Automobil Holding stonden ook onder druk.

In Parijs was Dassault Systèmes koploper, met een plus van 4,5 procent, maar leverde Société Générale dik 2,5 procent in. LVMH verloor 1,5 procent en TotalEnergies bijna 2 procent.

In Londen verloren energie-aandelen ook terrein. BP verloor 1,5 procent en Shell 2,5 procent.

In Amsterdam domineerden de koersen van halfgeleideraandelen de index. Besi en ASMI wonnen ruim 5 procent.

De beleggersdag van Heineken werd ook goed ontvangen. De brouwer herhaalde de doelstellingen, terwijl er vrees in de markt was dat die verlaagd zouden worden. Het aandeel Heineken steeg meer dan 3 procent.

Just Eat Takeaway steeg ruim 4 procent na een koersdoelverhoging van Jefferies.

Euro STOXX 50 3.977,38 (+0,3%)

STOXX Europe 600 443,96 (+0,9%)

DAX 14.490,30 (+0,7%)

CAC 40 6.753,97 (+0,2%)

FTSE 100 7.558,49 (-0,2%)

SMI 11.238,20 (+1,0%)

AEX 731,74 (+1,1%)

BEL 20 3.697,81 (+0,4%)

FTSE MIB 24.685,67 (+0,3%)

IBEX 35 8.407,90 (+0,5%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat vrijdag een lagere opening tegemoet, na een overwegend lager slot op donderdag. De markten wonnen woensdag nog terrein na uitspraken van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell, die erop hintte dat de Amerikaanse centrale bank de rente met een kleinere stap zal verhogen in december. Dat beeld werd donderdag bevestigd door nieuwe inflatiedata.

De Amerikaanse kerninflatie daalde naar 5,0 procent op jaarbasis in oktober, tegen 5,2 procent in september. Dit was een kleine verrassing, want economen rekenden op 5,1 procent.

Toch leverden de markten in New York donderdag in. Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets kwam dat vooral door winstnemingen.

"Het onderliggende verhaal is wel dat de inflatie afkoelt en de groeiverwachting voor de VS wordt ondersteund door data die vanmiddag verschenen", aldus de marktanalist.

De inkomens van Amerikanen stegen op maandbasis met 0,7 procent, na een stijging van 0,4 procent een maand eerder. De consumentenbestedingen stegen conform de verwachting met 0,8 procent in oktober, na een stijging van 0,6 procent in september.

Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS daalde, wat erop wijst dat de economie nog niet in een duikvlucht is beland door de hoge inflatie en stijgende rentes.

Inkoopdata van S&P Global en ISM vielen wel tegen want die lieten over november een krimp zien voor de Amerikaanse industrie.

Terwijl de zorgen over de aanvoerketen aanhouden, met name met betrekking tot de coronalockdowns in China, verschuiven de zorgen van bedrijven over de aanbodkant naar een sombere outlook voor de vraag, volgens econoom Chris Williamson van S&P Global.

De WTI-olieprijs steeg voor de vierde dag op rij, "op de verwachting dat OPEC+ de productie gaat verlagen tijdens de vergadering op 4 december", aldus analist Peter Cardillo van Spartan Capital.

Er wordt ook gekeken naar de plannen van de Europese Unie om de Russische energieprijzen aan banden te leggen, aldus Cardillo.

Bedrijfsnieuws

Kroger heeft opnieuw de outlook voor het hele boekjaar verhoogd, na een meevallende winst in het derde kwartaal. Zowel de omzet als de winst zullen dit jaar hoger uitvallen dan eerder voorzien. Het aandeel daalde ruim anderhalf procent.



Costco meldde dat de omzet in november vertraagde. Het aandeel verloor ruim 6 procent.

Salesforce meldde dat co-CEO Bret Taylor na een jaar weer vertrekt. Beleggers vinden dat geen goed nieuws en het aandeel daalde ruim 8 procent. Salesforce boekte het afgelopen kwartaal een lagere winst ondanks een hogere omzet, maar wist de analistenverwachtingen wel te overtreffen.

Snowflake was voorzichtig in zijn vooruitblik, maar het aandeel steeg toch bijna 8 procent.

Orthofix won ruim 10 procent. Twee private equity ondernemingen zouden een overnamebod van 23 dollar hebben gedaan, maar het bedrijf blijft bij zijn huidige plan om SeaSpine Holdings over te nemen met een aandelenruil. De directie heeft niet kunnen concluderen dat het vijandige bod beter is.

S&P 500 index 4.076,57 (-0,1%)

Dow Jones index 34.395,01 (-0,6%)

Nasdaq Composite 11.482,45 (+0,1%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren vrijdag lager.

Nikkei 225 27.739,30 (-1,7%)

Shanghai Composite 3.156,74 (-0,3%)

Hang Seng 18.680,15 (-0,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0523. Donderdagavond noteerde het muntpaar op 1,0528.

USD/JPY Yen 135,18

EUR/USD Euro 1,0523

EUR/JPY Yen 142,25

MACRO-AGENDA:

07:00 Consumentenvertrouwen - November (Jap)

08:00 Handelsbalans - Oktober (Dld)

11:00 Producentenprijzen - Oktober (eur)

14:30 Banengroei en werkloosheid - November (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

00:00 Heineken - Beleggersdag (tweedaags)