Olieprijs stijgt verder

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag verder gestegen. Bij een settlement van 81,22 dollar werd een vat West Texas Intermediate bijna een procent duurder. De WTI-olieprijs steeg voor de vierde dag op rij, "op de verwachting dat OPEC+ de productie gaat verlagen tijdens de vergadering op 4 december", aldus analist Peter Cardillo van Spartan Capital. Er wordt ook gekeken naar de plannen van de Europese Unie om de Russische energieprijzen aan banden te leggen, aldus Cardillo. The Wall Street Journal berichtte donderdag op basis van ingewijden dat de Europese Commissie de 27 lidstaten van de EU vraagt om overeenstemming te bereiken over een prijsplafond van 60 dollar per vat voor de export van Russische ruwe olie. De lidstaten konden het de afgelopen weken niet eens worden over een niveau voor het prijsplafond, maar de limiet gaat naar verwachting in op 5 december. Verder profiteerden de olieprijzen van berichten uit China, waar de coronamaatregelen verder versoepeld lijken te worden in een aantal grote steden. "Hoewel we geen dramatische beleidswijziging van het leiderschap mogen verwachten, vooral niet vóór het partijcongres van maart, moet en zal elke bescheiden versoepeling van het zero-covidbeleid worden toegejuicht", aldus marktanalist Craig Erlam van OANDA. Bron: ABM Financial News

