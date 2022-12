Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag overwegend hoger gesloten. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,9 procent op 443,96 punten. De Duitse DAX liet een winst zien van 0,7 procent op 14.490,30 punten. De Franse CAC 40 won 0,2 procent bij een stand van 6.753,97 punten. De Britse FTSE sloot 0,2 procent lager bij een slot van 7.558,49 punten.

Een solide start van december voor de Europese markten, die stegen tot het hoogste niveau in 6 maanden, hoewel de Londense beurs achterbleef, oordeelde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Hij wees op de positieve reactie van de beurzen op de opmerkingen van Fed-voorzitter Jerome Powell woensdagavond over de mogelijkheid om het tempo van de renteverhogingen te verlagen bij het volgende rentebesluit.

Tegelijkertijd vielen met name Amerikaanse inkoopdata tegen, waardoor de winsten richting het slot werden getemperd.

"De uitspraken van Powell lijken voldoende om aandelen en grondstoffen vleugels te geven, in ieder geval op korte termijn", aldus analisten van IG. Powell waarschuwde wel dat de arbeidsmarkt verder moet afkoelen, voordat de Fed er echt van overtuigd is dat de inflatie structureel terugloopt, zo merkte IG op. "Daarom ligt de focus nu op het officiële banenrapport, dat op vrijdag verschijnt."

Op macro-economisch vlak bevestigden Amerikaanse inflatiecijfers donderdag het beeld van de Fed.

Uit inkoopdata bleek dat de industrie in de eurozone in november minder hard is gekrompen. De inkoopmanagersindex voor de industrie steeg van 46,4 in oktober naar 47,1 in november, de hoogste stand in twee maanden.

Econoom Chris Williamson van S&P Global zei dat de indexstijging in november welkom is. Misschien dat de winterperiode minder erg uitpakt dan aanvankelijk door velen gevreesd, aldus Williamson. Desalniettemin wijzen de inkoopcijfers volgens de econoom nog altijd op een krimp van 4 procent.

De Duitse detailhandelsverkopen daalden in oktober na een correctie voor inflatie met 2,8 procent en de werkloosheid in de eurozone daalde in oktober van 6,6 naar 6,5 procent.

De euro/dollar noteerde richting het slot op 1,0499. WTI-olie werd 3 procent duurder.

Bedrijfsnieuws

In Frankfurt deed Zalando goede zaken, met een plus van ruim 4 procent. BASF en Covestro daalden 1,5 tot 2,5 procent en BMW en Porsche Automobil Holding stonden ook onder druk.

In Parijs was Dassault Systemes koploper, met een plus van 4,5 procent, maar leverde Société Générale dik 2,5 procent in. LVMH verloor 1,5 procent en TotalEnergies bijna 2 procent.

In Londen verloren energie-aandelen ook terrein. BP verloor 1,5 procent en Shell 2,5 procent.

In Amsterdam domineerden de koersen van halfgeleideraandelen de index. Besi en ASMI wonnen ruim 5 procent.

De beleggersdag van Heineken werd ook goed ontvangen. De brouwer herhaalde de doelstellingen, terwijl er vrees in de markt was dat die verlaagd zouden worden. Het aandeel Heineken steeg meer dan 3 procent.

Just Eat Takeaway steeg ruim 4 procent na een koersdoelverhoging van Jefferies.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het slot in Europa in het rood.