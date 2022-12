Tech smaakmaker in groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag hoger geëindigd. De AEX steeg 1,1 procent op 731,74 punten.

"Ruim twee weken voor de laatste FOMC-vergadering op 14 december heeft Jerome Powell goed nieuws voor de aandelenmarkten", aldus marktstrateeg Salah Bouhmidi van IG.

"Hoewel er al weken een trager tempo van de Federal Reserve wordt verwacht, zou dit de verwachte en langverwachte impuls voor de markten kunnen zijn. De hoop op een eindejaarsrally en dus op een verzoenend einde van het turbulente beursjaar 2022 zou nu kunnen groeien."

Op macro-economisch vlak bevestigden Amerikaanse inflatiecijfers donderdag de woorden van Fed-voorzitter Powell van woensdag. De Amerikaanse kerninflatie daalde naar 5,0 procent op jaarbasis in oktober, tegen 5,2 procent in september. Dit was een kleine verrassing, want economen rekenden op 5,1 procent.

De inkomens van Amerikanen stegen op maandbasis met 0,7 procent. De verwachting van economen lag op een stijging met 0,4 procent. De consumentenbestedingen stegen conform de verwachting met 0,8 procent in oktober, na een stijging van 0,6 procent in september.

Verder was er aandacht voor mondiale inkoopdata. In de eurozone kromp de industrie in november minder hard dan in de maand ervoor. Maar in de VS wezen de inkoopmanagersindexen voor november juist op krimp, nadat er in oktober nog sprake was van een lichte groei.

De euro/dollar noteerde op 1,0499. WTI-olie werd 3 procent duurder. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde tot 3,61 procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen wonnen de halfgeleiders Besi en ASMI ruim 5 procent. Just Eat Takeaway steeg meer dan 4 procent en ASML bijna 4 procent. ASMI kreeg een koersdoelverhoging van ABN AMRO en Just Eat van Jefferies.

Heineken steeg ruim 3 procent, nadat in aanloop naar de eerste van twee beleggersdagen de outlook door de Amsterdamse brouwer werd herhaald. Dat kwam voor analisten van Deutsche Bank niet als een verrassing.

Shell leverde ruim anderhalf procent in.

In de AMX won Corbion ruim 13 procent na een outlookverhoging. Net als Heineken hield Corbion vandaag een beleggersdag.

InPost schreef ruim 4 procent bij.

JDE Peet's verloor 3,5 procent op 28,50 euro. Credit Suisse verlaagde het koersdoel voor JDE Peet’s van 30,00 naar 26,00 euro bij handhaving van het Underperform advies. De analisten verwachten dat de koffiefabrikant zijn prijsverhogingen deels zal moeten terugdraaien door de toenemende concurrentiedruk.

In de AScX daalde Azerion ruim een half procent, na een koersdoelverlaging van Credit Suisse. Accsys won meer dan 6 procent en hekkensluiter Wereldhave verloor meer dan een procent.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Amsterdamse slot in het rood.