Jefferies verhoogt koersdoel Just Eat Takeaway Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Just Eat Takeaway

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft donderdag het koersdoel voor Just Eat Takeaway verhoogd van 34,00 naar 38,00 euro met een herhaling van het koopadvies. Volgens de analisten van Jefferies verdient Just Eat het om beloond te worden, omdat de maaltijdbezorger sneller dan sectorgenoten op weg naar winst is en de balans stut dankzij de verkoop van het belang in iFood. Just Eat slaagde er afgelopen kwartaal al in om met de aangepaste EBITDA zwarte cijfers te schrijven. Dat was "sneller dan elke sectorgenoot en ook eerder dan gedacht", aldus Jefferies. Wel vindt Jefferies het een misrekening dat Just Eat vooral is blijven inzetten op zijn marktplaats en de bezorgdienst verwaarloosde. "Het wordt tijd om de marktplaats dienstbaar te maken aan de bezorgdienst", vindt de bank. Nu consumenten prijsbewuster worden, door de hoge inflatie en afnemende koopkracht, denkt Jefferies dat zij eerder van marktplaats wisselen dan van bezorgdienst. In 2023 zal Just Eat deze misrekening willen goedmaken, verwachten de analisten. Jefferies hanteerde voor het belang in iFood de boekwaarde van 0,4 miljard euro, maar vervangt dit nu door de opbrengst van 1,5 miljard euro in 2022 en 0,3 miljard euro in 2023. Daardoor stijgt het koersdoel. Het aandeel Just Eat Takeaway stijgt donderdag 3,0 procent naar 22,24 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.