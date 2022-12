Futures Wall Street nemen pauze Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een licht lagere opening tegemoet, een adempauze nemend na de winsten van woensdag, toen een minder havikachtige Jerome Powell de beurzen een goed einde van de maand november opleverde. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,2 procent in het rood. Powell hintte woensdagavond dat de rente in december met een kleinere stap omhoog kan. Toch was de kernboodschap volgens ING dat de inflatie hardnekkig hoog blijft. "Markten neigen meer naar een eindrente van minder dan 5 procent en een inflatie die in 2024 weer dichtbij de doelstelling komt, zodat de rally kan doorgaan, omdat de hoop op een draai van de Fed zal toenemen", volgens SPI Asset Management. Toch zullen beleggers beseffen dat het rentepad van de Fed afhankelijk blijft van de inflatiecijfers, die zal moeten blijven afnemen, terwijl de economie afkoelt. In dat licht zijn handelaren gefocust op meer belangrijke cijfers in de komende dagen, met name de PCE-prijsindex voor oktober op donderdagmiddag en het maandelijkse banenrapport op vrijdag. Fundstrat waarschuwt dat de koersen woensdag wel erg hard omhoog gingen. "De koersen en rendementen staan nu dichtbij de technische doelen voor een mogelijke omkering van de trend volgende week." De olieprijs steeg licht. Een januari-future West Texas Intermediate steeg 0,9 procent tot 81,34 dollar, terwijl een februari-future Brent 1,0 procent duurder werd op 87,68 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0312. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,0419 op de borden. Bedrijfsnieuws



Costco meldde dat de omzet in november vertraagde. Het aandeel lijkt 3 procent lager te openen. Okta steeg 15 procent nabeurs. Het bedrijf rekent op winst volgend jaar, waar analisten van verlies uitgingen. De afgegeven omzetverwachting is wel iets onder de consensus. Orthofix wint 11 procent. Twee private equity ondernemingen zouden een overnamebod van 23 dollar hebben gedaan, maar het bedrijf blijft bij zijn huidige plan om SeaSpine Holdings over te nemen met een aandelenruil. De directie heeft niet kunnen concluderen dat het vijandige bod beter is. Salesforce meldde dat co-CEO Bret Taylor na een jaar weer vertrekt. Beleggers vinden dat geen goed nieuws en het aandeel kelderde 7 procent. Salesforce boekte het afgelopen kwartaal een lagere winst ondanks een hogere omzet, maar wist de analistenverwachtingen wel te overtreffen. Snowflake was voorzichtig in zijn vooruitblik en verloor 6 procent nabeurs. Slotstanden



Wall Street steeg woensdag fors. De toonaangevende S&P 500 index steeg 3,1 procent tot 4.079,97 punten, de Dow Jones index won 2,2 procent op 34.589,24 punten en de Nasdaq noteerde zelfs 4,4 procent hoger op 11.468,00 punten. Bron: ABM Financial News

