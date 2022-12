Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag hoger na de toespraak van de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell woensdagavond en in afwachting van de kerninflatie in de Verenigde Staten, die vanmiddag bekend wordt gemaakt.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een plus van 0,8 procent op 443,90 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,6 procent naar 14.487,00 punten. De Franse CAC 40 noteerde vlak met een stand van 6.740,48 punten. De Britse FTSE steeg 0,1 procent naar 7.577,13 punten.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING reageren beleggers verheugd op de toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell op woensdag. Powell kondigde volgens ING min of meer aan dat de beleidsrente deze maand met 50 basispunten zal worden verhoogd. "Dat was geen verrassing, maar wel een bevestiging dat de Fed de voet langzaam van het rempedaal haalt.

"De uitspraken van Powell lijken voldoende om aandelen en grondstoffen vleugels te geven, in ieder geval op korte termijn", aldus analisten van IG. Powell waarschuwde wel dat de arbeidsmarkt verder moet afkoelen, voordat de Fed er echt van overtuigd is dat de inflatie structureel terugloopt, zo merkte IG op. "Daarom ligt de focus nu op het officiële banenrapport, dat op vrijdag verschijnt."

De inkoopmanagersindices voor de industrie in de eurozone bleken donderdag in een definitieve meting iets minder hersteld dan aanvankelijk gemeten.

De Duitse detailhandelsverkopen daalden in oktober na een correctie voor inflatie met 2,8 procent en de werkloosheid in de eurozone daalde in oktober van 6,6 naar 6,5 procent.

De markt kijkt vandaag uit naar kerninflatiecijfers van de VS over oktober, die een leidraad voor de Fed vormen. Daarvoor wordt op maandbasis gerekend op 0,3 procent en op jaarbasis 5,0 procent. In september lag de kerninflatie op maandbasis op 0,5 procent en op jaarbasis op 5,1 procent.

In de VS volgen vanmiddag ook de wekelijkse steunaanvragen, ingeschat op 235.000 tegen 240.000 een week eerder, en verder twee inkoopmanagersindices voor de industrie van S&P en ISM over november en de bouwuitgaven in oktober.



Sprekers zijn vandaag de voorzitter van de Fed van Dallas Lorie Logan en Fed-bestuurder Michelle Bowman. Van de Europese Centrale Bank komen bestuurder Philip Lane, Andrea Enria en Frank Elderson aan het woord.

Olie werd donderdag duurder. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 0,5 procent in het groen op 80,97 dollar, terwijl voor een februari-future Brent 87,36 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 0,5 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0430. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0436 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1409 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Parijs en Frankfurt noteerde een minderheid van de hoofdaandelen onder de slotkoersen van woensdag, waarbij in Frankrijk het koersverlies voor het aandeel LVMH met 2,4 procent opviel.

In Frankfurt ging het aandeel Zalando aan kop met een koerswinst van 4,7 procent. In Amsterdam domineerden de koersen van halfgeleideraandelen de index. De koers van het aandeel ASML steeg 3,9 procent en van ASMI 6,4 procent.

De beleggersdag van Heineken werd ook goed ontvangen. De brouwer herhaalde de doelstellingen, terwijl er vrees in de markt was dat die verlaagd zouden worden. Het aandeel Heineken steeg 3,0 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een iets lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het rood.

De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 3,1 procent tot 4.079,97 punten, de Dow Jones index won 2,2 procent op 34.589,24 punten en de Nasdaq noteerde 4,4 procent hoger op 11.468,00 punten.