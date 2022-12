Beursblik: Heineken stelt gerust Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ECB

(ABM FN-Dow Jones) De herhaalde en gepreciseerde doelstellingen die Heineken woensdagavond bekendmaakte voorafgaand aan zijn beleggersdagen, zijn een meevaller voor de markt, omdat na de teleurstellende derdekwartaalcijfers er geluiden klonken dat de doelen zouden kunnen worden verlaagd. Dit stelden analisten van UBS donderdag. De zakenbank rekent nu op een EBIT-groei in 2023 van 6 procent, aan de onderkant van de outlook van Heineken. De zes markten waar Heineken voor de coronacrisis de helft van de EBIT vandaan haalde, zullen opnieuw het verschil maken, denken de analisten. De grondstofkosten stijgen 18 procent, verwacht UBS verder, maar per saldo rekent UBS op 15 procent hogere kosten, met dank aan hedges van de brouwer. De analisten merkten op dat Heineken historisch de enige brouwer is geweest die consistent autonoom meer groeit dan de gewogen inflatie. Daarbij belooft Heineken 400 miljoen per jaar aan productiviteitswinst, waardoor de operationele winst op de middellange termijn weer sterker moet gaan groeien dan de omzet. UBS heeft een koersdoel van 113 euro met een koopadvies. Het aandeel Heineken stijgt donderdag 2,9 procent naar 90,84 euro. Bron: ABM Financial News

