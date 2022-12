Tech zorgt voor koerswinst AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend overtuigend hoger, geholpen door winsten bij de techfondsen. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,9 procent op 730,43 punten.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING reageren beleggers verheugd op de toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell op woensdag. Powell kondigde volgens ING min of meer aan dat de beleidsrente deze maand met 50 basispunten zal worden verhoogd. "Dat was geen verrassing, maar wel een bevestiging dat de Fed de voet langzaam van het rempedaal haalt. Logisch ook, nu de inflatie in de VS al heeft gepiekt en de economische cijfers verzwakken", aldus Wiersma.

"Het is niet de ommekeer waar beleggers al het hele jaar naar uitkijken, gezien de Fed de rentes blijft verhogen, maar de uitspraken van Powell lijken voldoende om aandelen en grondstoffen vleugels te geven, in ieder geval op korte termijn", aldus analisten van IG. Powell waarschuwde wel dat de arbeidsmarkt verder moet afkoelen, voordat de Fed er echt van overtuigd is dat de inflatie structureel terugloopt, zo merkte IG op. "Daarom ligt de focus nu op het officiële banenrapport, dat op vrijdag verschijnt."

Cijfers van loonstrookjesverwerker ADP wezen woensdag nog op een beperkte groei van het aantal nieuwe banen in de VS. Ook daalde de inkoopmanagersindex van Chicago harder dan verwacht, zo bleek gisteren, terwijl het aantal openstaande vacatures in de VS juist minder sterk daalde.

"Een lagere economische groei met lagere inflatie en een redelijk goede arbeidsmarkt, waar we nog geen signalen zien van een sterk oplopende werkloosheid, en de Fed langzaam de voet van de rem haalt, is een 'Goldilocks-scenario' voor beleggers", aldus Wiersma.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0442. De olieprijzen daalden licht tot 80,40 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen wonnen de halfgeleiders ASML en ASMI 3,6 en 6,0 procent. Besi steeg 3,8 procent. ArcelorMittal verloor 1,5 procent, net als Shell.

Heineken steeg 2,2 procent, nadat in aanloop naar een beleggersdag de outlook door de brouwer werd herhaald. Dat kwam voor analisten van Deutsche Bank niet als een verrassing.

In de AMX won Corbion 10,2 procent na een outlookverhoging. Net als Heineken houdt Corbion vandaag een beleggersdag. InPost schreef 4,6 procent bij. JDE Peet's verloor 2,2 procent. Credit Suisse verlaagde het koersdoel voor JDE Peet’s van 30,00 naar 26,00 euro bij handhaving van het Underperform advies. De analisten verwachten dat de koffiefabrikant zijn prijsverhogingen deels zal moeten terugdraaien door de toenemende concurrentiedruk.

In de AScX won Azerion 2,3 procent, ondanks een koersdoelverlaging van Credit Suisse. Accsys won 2,7 procent.