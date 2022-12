Heineken koopt Japanse joint venture op Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Heineken heeft zijn Japanse joint venture Heineken Kirin beëindigd door de aandelen te kopen en het bedrijf onder te brengen in een nieuwe bedrijfsstructuur. Dat meldt de bierbrouwer aan ABM Financial News. "Heineken Kirin zal eind maart 2023 ophouden te bestaan en verder gaan als Heineken Japan", aldus een woordvoerder. Heineken en de Japanse bierbrouwer Kirin werden het eens dat het starten van een nieuw bedrijf de meest effectieve manier is voor beide bedrijven om te groeien, "gezien het vooruitzicht van de Japanse markt." Heineken Japan wordt eigenaar van de verkoop van Heineken-bier in winkels in Japan, om de verkoop via dit kanaal te vergroten. Kirin Brewery blijft gefocust op de horeca, gebruikmakend van de mondiale kracht van het merk Heineken en rekening houdend met de intentie van Heineken om te focussen op volumes, aldus de Heineken-woordvoerder. De joint venture dateert van 1989 en werd in 2010 omgedoopt van Heineken Japan naar Heineken Kirin. Bron: ABM Financial News

