Beursblik: Credit Suisse verlaagt koersdoel Azerion

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft donderdag het koersdoel voor Azerion verlaagd van 7,90 naar 6,50 euro bij handhaving van het Neutraal advies. Analisten van de Zwitserse bank verlaagden de taxaties voor de omzet in 2022 met 2 procent tot 464,5 miljoen euro, ondanks de overnames die het bedrijf deed. De verlaging van de ramingen is een gevolg van zwakkere macro-economische vooruitzichten en de tegenvallende resultaten in het derde kwartaal. De verwachtingen voor de aangepaste EBITDA werden door Credit Suisse verlaagd met 23 procent tot 52 miljoen euro, waarbij de bank negatiever werd over het segment Platform en vooral over Premium Games. Credit Suisse zit nu met zijn ramingen circa 20 procent onder de consensus. Azerion mikt zelf op een aangepaste EBITDA van meer dan 50 miljoen euro dit jaar. Voor 2023 verhoogde de bank de omzetverwachting met 8 procent tot 593 miljoen euro, vanwege overnames, maar de onderliggende autonome groei zal in 2023 niet 16 maar 10 procent zijn, denkt analist Matthew Walker. Credit Suisse was te spreken over de beleggersdag van Azerion, maar verwacht dat het bedrijf zijn doelstellingen voor de middellange termijn zal herzien voor wat betreft de groei en de margeontwikkeling, vanwege de macro-economische ontwikkelingen en de bedrijfsmix. Het aandeel Azerion steeg donderdagochtend met 1,0 procent tot 6,06 euro. Bron: ABM Financial News

