'Heineken verrast niet'

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Het persbericht van Heineken voorafgaand aan de beleggersdagen in Amsterdam hield de belangrijkste doelstellingen voor 2022 en 2023 onveranderd, met aanvullingen die welkom, maar niet verrassend zijn. Dat stelde Deutsche Bank donderdag. Voor 2022 blijft Heineken uitgaan van stabiele tot licht hogere marges en voor 2023 moet de operationele winstgroei tussen 5 en 10 procent autonoom uitkomen. De volumes zullen in 2023 stabiel zijn of bescheiden groeien, ondanks een krimp in Europa, zei de bierbrouwer verder. De kostenstijging van de grondstoffen zal tegen de 20 procent aanliggen en de energiekosten stijgen. Ook gaan de brutobesparingen boven het doel van 2 miljard euro uitkomen, terwijl de netto-omzet volgend jaar sneller zal groeien dan de operationele winst, vatte Deutsche Bank samen. De bank heeft een koopadvies met een koersdoel van 114,00 euro op Heineken. Bron: ABM Financial News

